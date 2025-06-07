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Прогноз на точный счёт матча «Динамо Барнаул» – «Химик»: Вторая лига Б, 8 июня

07 июня 2025 12:25
Динамо Брл - Химик
08 июн. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Химика»
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8 июня в рамках 9-го тура Второй лиги Б встретятся «Динамо Барнаул» и «Химик». Матч пройдeт на домашнем стадионе барнаульского клуба, который находится на 10-й строчке турнирной таблицы. «Химик», напротив, закрепился в тройке лидеров, несмотря на поражение в прошлом туре. Обе команды далеки от стабильности в обороне, но атакующий потенциал гостей может сыграть ключевую роль.

«Динамо Барнаул»

Команда набрала 10 очков в 8 матчах, но демонстрирует спад: пять игр подряд без побед и только три забитых мяча за этот отрезок. Средняя результативность составляет всего 0.60 гола за игру, что указывает на проблемы в атаке. Оборона играет чуть стабильнее – 5 пропущенных голов за 5 матчей, то есть ровно по одному за встречу. Однако при этом «Динамо» пропускает в трeх матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Егор Пигаев – отличился лишь однажды. На своeм поле команда теряет очки даже против середняков.

«Химик»

Гости располагаются на 3-й строчке с 15 очками и сохраняют шансы на борьбу за лидерство. Несмотря на поражение от «Амкара» в прошлом туре, «Химик» показывает агрессивный футбол: 13 голов в последних 5 матчах, что даeт внушительный показатель 2.60 гола за игру. Команда забивает в шести матчах подряд. В обороне дела хуже – 8 пропущенных голов в пяти последних встречах, при этом серия из шести игр без сухого матча говорит о системных проблемах с концентрацией. Лидер атак Дмитрий Меренчуков забил 5 мячей за сезон и в хорошей форме.

Факты о командах

«Динамо Барнаул»

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд.
  • Пропускает в 3 последних встречах.
  • В 5 играх – 3 гола (в среднем 0.60 за матч).
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

«Химик»

  • Забивает в 6 матчах подряд.
  • В 5 последних матчах – 13 забитых и 8 пропущенных мячей.
  • Пропускает в 6 играх подряд.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Динамо Брл
0 : 4
08.06.2025
Химик

Прогноз на матч

Разница в классе и форма команд говорят в пользу «Химика». «Динамо Барнаул» крайне слабо проявляет себя в атаке, в то время как гости, несмотря на проблемы в обороне, регулярно создают моменты и реализуют их. В условиях текущей формы «Химик» выглядит фаворитом и имеет шансы на победу. При этом уязвимая оборона гостей позволяет хозяевам рассчитывать хотя бы на один гол. Вероятен открытый сценарий с голами с обеих сторон, но победа уйдeт к более сыгранному коллективу.

Точный счeт – 2:1 в пользу «Химика». Гости реализуют своe атакующее преимущество, а хозяева смогут ответить за счeт нестабильной обороны соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Химика» – коэффициент 7.00
  • Победа «Химика» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Химика» больше 1.5 – коэффициент 2.00

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Химика»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Химик Динамо Брл
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