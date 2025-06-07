8 июня в рамках 9-го тура Второй лиги Б встретятся «Динамо Барнаул» и «Химик». Матч пройдeт на домашнем стадионе барнаульского клуба, который находится на 10-й строчке турнирной таблицы. «Химик», напротив, закрепился в тройке лидеров, несмотря на поражение в прошлом туре. Обе команды далеки от стабильности в обороне, но атакующий потенциал гостей может сыграть ключевую роль.

«Динамо Барнаул»

Команда набрала 10 очков в 8 матчах, но демонстрирует спад: пять игр подряд без побед и только три забитых мяча за этот отрезок. Средняя результативность составляет всего 0.60 гола за игру, что указывает на проблемы в атаке. Оборона играет чуть стабильнее – 5 пропущенных голов за 5 матчей, то есть ровно по одному за встречу. Однако при этом «Динамо» пропускает в трeх матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Егор Пигаев – отличился лишь однажды. На своeм поле команда теряет очки даже против середняков.

«Химик»

Гости располагаются на 3-й строчке с 15 очками и сохраняют шансы на борьбу за лидерство. Несмотря на поражение от «Амкара» в прошлом туре, «Химик» показывает агрессивный футбол: 13 голов в последних 5 матчах, что даeт внушительный показатель 2.60 гола за игру. Команда забивает в шести матчах подряд. В обороне дела хуже – 8 пропущенных голов в пяти последних встречах, при этом серия из шести игр без сухого матча говорит о системных проблемах с концентрацией. Лидер атак Дмитрий Меренчуков забил 5 мячей за сезон и в хорошей форме.

Факты о командах

«Динамо Барнаул»

Не выигрывает в 5 матчах подряд.

Пропускает в 3 последних встречах.

В 5 играх – 3 гола (в среднем 0.60 за матч).

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

«Химик»

Забивает в 6 матчах подряд.

В 5 последних матчах – 13 забитых и 8 пропущенных мячей.

Пропускает в 6 играх подряд.

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 4 0 В среднем за матч 4 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:4 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур Динамо Брл 0 : 4 Химик

Прогноз на матч

Разница в классе и форма команд говорят в пользу «Химика». «Динамо Барнаул» крайне слабо проявляет себя в атаке, в то время как гости, несмотря на проблемы в обороне, регулярно создают моменты и реализуют их. В условиях текущей формы «Химик» выглядит фаворитом и имеет шансы на победу. При этом уязвимая оборона гостей позволяет хозяевам рассчитывать хотя бы на один гол. Вероятен открытый сценарий с голами с обеих сторон, но победа уйдeт к более сыгранному коллективу.

Точный счeт – 2:1 в пользу «Химика». Гости реализуют своe атакующее преимущество, а хозяева смогут ответить за счeт нестабильной обороны соперника.

Рекомендованные ставки: