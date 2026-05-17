Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Химик - Динамо Брл: обзор матча 17 мая 2026

Химик
17.05.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
4 : 1
Завершен
Динамо Брл
31' Р. Изотов 36' А. Широков 49' Н. Никифоров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Химик - Динамо Брл
Завершен
68'
Замена
Андрей Жигалов ️️️️➡️️ Константин Симаков
Замена
Сергей Конаков ️️️️➡️️ Артем Широков
67'
Замена
Даниил Зуев ️️️️➡️️ Роман Изотов
66'
Замена
Вячеслав Зинков ️️️️➡️️ Даниил Оганичев
58'
52'
Замена
Виктор Хугаев ️️️️➡️️ Василий Илик
ГОЛ! 3:0! Никита Никифоров
Пас отдал Дмитрий Вебер
49'
ГОЛ! 2:0! Артем Широков
Пас отдал Андрей Савинов
36'
ГОЛ! 1:0! Роман Изотов
Пас отдал Андрей Савинов
31'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
16
Роман Райфегерсте
ВР
66
Дмитрий Вебер
ЛЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЛЗ
26
Алексей Доля
ЛЗ
13
Андрей Савинов
ПЗ
97
Даниил Оганичев
ПЗ
5
Артем Широков
ПЗ
19
Кирилл Гордеев
ЛП
7
Никита Абрамушкин
ПП
23
Никита Никифоров
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Динамо Брл
39
Данил Барыбин
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
8
Никита Антипов
ЛЗ
93
Александр Рейз
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ПЗ
10
Михаил Осипов
ПЗ
13
Антон Петухов
ЛП
83
Константин Симаков
ЦП
23
Никита Ворона
ЦП
18
Антон Шадура
ПП
14
Кирилл Могель
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Химик
80
Егор Жебряков
ЦЗ
11
Иван Бреславцев
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ЦЗ
8
Вячеслав Зинков
ЦЗ
66
Сергей Конаков
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
Динамо Брл
85
Артем Мальфанов
ЦЗ
55
Виктор Хугаев
ЦЗ
16
Илья Бычков
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
21
Андрей Жигалов
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
3-2-2-2
16
Райфегерсте
97
Оганичев
66
Вебер
33
Мырзаков
26
Доля
5
Широков
19
Гордеев
7
Абрамушкин
9
Изотов
23
Никифоров
3-2-4-1
39
Барыбин
3
Сергеев
53
Илик
93
Рейз
10
Осипов
8
Антипов
18
Шадура
83
Симаков
23
Ворона
13
Петухов
14
Могель
9
Изотов
77
Зуев
77
Зуев
9
Изотов
97
Оганичев
8
Зинков
8
Зинков
97
Оганичев
5
Широков
66
Конаков
66
Конаков
5
Широков
53
Илик
55
Хугаев
55
Хугаев
53
Илик
83
Симаков
21
Жигалов
21
Жигалов
83
Симаков
Остались в запасе
Химик
Динамо Брл
80
Егор Жебряков
ЦЗ
11
Иван Бреславцев
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Блажко
85
Артем Мальфанов
ЦЗ
16
Илья Бычков
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Остались в запасе
80
Егор Жебряков
ЦЗ
11
Иван Бреславцев
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
Остались в запасе
85
Артем Мальфанов
ЦЗ
16
Илья Бычков
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Блажко
Главный тренер
Александр Данцев
Статистика матча Химик - Динамо Брл
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
5
9
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
0
Информация о матче
Стадион:
Химик
Новости команд
Все
Химик
Динамо Брл
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Российский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Химик
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+