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«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73

30 мая 2026 9:20
Химик - Рубин-2
30 мая 2026, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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1.73
Фора (-1) на «Химик»
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31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Химик» (2-е место, 24 очка) и «Рубин-2» (8-е место, 10 очков). Хозяева – настоящий монстр: 8 побед подряд, 11 матчей подряд с забитыми голами, атака – 3.00 гола за игру, оборона – 0.60 пропущенных. Гости в неплохой форме, но на фоне такого соперника выглядят мальчиками для битья. История встреч на стороне «Химика» – 4 победы подряд дома. Ожидается разгром.

«Химик»

Дзержинск – главная сенсация лиги. 8 побед подряд, 11 матчей подряд с забитыми голами – это уровень чемпиона. Атака валит всe на своeм пути: 15 голов за 5 матчей (3.00 в среднем). Оборона – каменная стена: 3 пропущенных за 5 игр (0.60 в среднем). В прошлом туре минимальная победа над «Ностой» (1:0). Илья Грузнов (5 голов в 6 матчах) – настоящая машина. Дома «Химик» не оставляет шансов никому.

«Рубин-2»

Казанцы находятся на 8-м месте и вроде бы неплохи: не проигрывают в 5 из 7 последних матчей, забивают 1.60 гола за игру. Но против такого «Химика» это не аргумент. Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом туре ничья с «Ижевском» (2:2). Эмиль Галимуллин (3 гола) – лидер атаки. Единственный плюс: «Рубин-2» забивает «Химику» в 5 последних личных встречах. Но в гостях у них 4 поражения подряд от этого соперника.

Факты о командах

«Химик»

  • 2-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Илья Грузнов (5)
  • За 5 матчей: 3.00 забито, 0.60 пропущено
  • 8 побед подряд
  • Забивают в 11 последних матчах
  • 4 домашние победы подряд над «Рубином-2»

«Рубин-2»

  • 8-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Эмиль Галимуллин (3)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.00 пропущено
  • Не проигрывают в 5 из 7 матчей
  • Забивают «Химику» в 5 последних встречах

Прогноз на матч «Химик» – «Рубин-2»

«Химик» – машина, которая размазывает соперников: 8 побед подряд, 3 гола за матч, феноменальная оборона. «Рубин-2» – крепкий середняк, но на фоне лидера выглядит беспомощно. История говорит, что гости забивают «Химику» регулярно – 5 матчей подряд. Но это вряд ли спасeт их от поражения. Хозяева должны побеждать с разницей минимум в 2 мяча. Вопрос лишь в том, сколько забьют – 2 или 3.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на «Химик» – коэффициент 1.73
  • Тотал голов больше 2.5

1.73
Фора (-1) на «Химик»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Рубин-2 Химик
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