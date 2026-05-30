Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Химик - Рубин-2: обзор матча 30 мая 2026

Химик
30.05.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
1 : 1
Завершен
Рубин-2
8' А. Широков
90' Н. Васильев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Химик - Рубин-2
Завершен
Замена
Иван Бреславцев ️️️️➡️️ Даниил Оганичев
90' +6
90'
ГОЛ! 1:1! Никита Васильев
Желтая карточка
Никита Абрамушкин
89'
Замена
Глеб Якушевич ️️️️➡️️ Дмитрий Вебер
83'
78'
Желтая карточка
Дамир Багаутдинов
71'
Замена
Савва Чернов ️️️️➡️️ Адель Гайнулин
Замена
Роман Изотов ️️️️➡️️ Илья Грузнов
61'
Замена
Вячеслав Зинков ️️️️➡️️ Даниил Зуев
61'
46'
Замена
Прохор Ильин ️️️️➡️️ Рамазан Ахметов
39'
Желтая карточка
Рамазан Ахметов
34'
Желтая карточка
Энри Мукба
Красная карточка
Артем Широков
15'
ГОЛ! 1:0! Артем Широков
Пас отдал Даниил Зуев
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
16
Роман Райфегерсте
ВР
13
Андрей Савинов
ЛЗ
5
Артем Широков
ЛЗ
77
Даниил Зуев
ЛЗ
33
Кирилл Мырзаков
ПЗ
26
Алексей Доля
ПЗ
19
Кирилл Гордеев
ПЗ
66
Дмитрий Вебер
ЛП
36
Илья Грузнов
ЦП
97
Даниил Оганичев
ПП
7
Никита Абрамушкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Рубин-2
39
Илья Ежов
ВР
29
Рамазан Ахметов
ЛЗ
84
Даниил Кирягин
ЛЗ
3
Иван Сергеев
ЛЗ
20
Адель Гайнулин
ПЗ
95
Илья Иванов
ПЗ
42
Дамир Багаутдинов
ПЗ
97
Адель Тешкин
ЛП
55
Эмиль Галимуллин
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
87
Энри Мукба
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Химик
6
Семен Кудряшов
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
80
Егор Жебряков
ЦЗ
23
Никита Никифоров
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦЗ
8
Вячеслав Зинков
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
11
Иван Бреславцев
ЦЗ
Рубин-2
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
80
Савва Чернов
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
34
Айдар Сайфутдинов
ЦЗ
3-2-3-1
16
Райфегерсте
26
Доля
13
Савинов
5
Широков
77
Зуев
19
Гордеев
66
Вебер
36
Грузнов
97
Оганичев
7
Абрамушкин
3-2-3-1
39
Ежов
95
Иванов
29
Ахметов
84
Кирягин
42
Багаутдинов
3
Сергеев
96
Васильев
55
Галимуллин
97
Тешкин
87
Мукба
36
Грузнов
9
Изотов
9
Изотов
36
Грузнов
77
Зуев
8
Зинков
8
Зинков
77
Зуев
66
Вебер
4
Якушевич
4
Якушевич
66
Вебер
97
Оганичев
11
Бреславцев
11
Бреславцев
97
Оганичев
20
Гайнулин
80
Чернов
80
Чернов
20
Гайнулин
29
Ахметов
88
Ильин
88
Ильин
29
Ахметов
Остались в запасе
Химик
Рубин-2
6
Семен Кудряшов
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
80
Егор Жебряков
ЦЗ
23
Никита Никифоров
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Блажко
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
34
Айдар Сайфутдинов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
6
Семен Кудряшов
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
80
Егор Жебряков
ЦЗ
23
Никита Никифоров
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
Остались в запасе
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
34
Айдар Сайфутдинов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Блажко
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Химик - Рубин-2
1
1
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
11
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Химик
Новости команд
Все
Химик
Рубин-2
«Рубин» расстался с 3-м голкипером за лето
Вчера, 12:44
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Российский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
«Рубин» расстался с 3-м голкипером за лето
Вчера, 12:44
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
- : -
12.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
- : -
12.07.2026
Акрон-2
Последние матчи
Все
Химик
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+