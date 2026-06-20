21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Крылья Советов-2» и «Химик».

«Крылья Советов-2»

Самарский дубль занимает четвeртое место в турнирной таблице (18 очков после 12 туров). Команда демонстрирует стабильные результаты: не проигрывает в трeх последних матчах, забивает в трeх последних. Атака приносит 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах). Оборона пропускает 0.80 в среднем, причeм клуб пропускает в четырeх последних матчах. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Динамо Барнаул» (1:1). Хозяева находятся в хорошей форме, но уступают сопернику в классе.

«Химик»

Дзержинский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице с 31 очком после 12 туров. Команда находится в фантастической форме: не проигрывает в 11 последних матчах, забивает в 14 последних. «Химик» обладает самой результативной атакой лиги (31 гол). В среднем за последние пять игр команда забивает 2.20 гола (11 голов) и пропускает 0.80. Лучший бомбардир Илья Грузнов уже забил восемь мячей. В прошлом туре была одержана победа над «Ижевском» (3:1). Гости являются абсолютными фаворитами.

Факты о командах

«Крылья Советов-2»

4-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Ирлан Хугаев (3)

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.80 пропущено

3 матча без поражений

Забивают в 3 последних матчах

Пропускают в 4 последних матчах

«Химик»

1-е место, 31 очко, лучший бомбардир: Илья Грузнов (8)

За 5 матчей: 2.20 забито, 0.80 пропущено

11 матчей без поражений

Забивают в 14 последних матчах

Лучшая атака в лиге (31 гол)

Прогноз на матч «Крылья Советов-2» – «Химик»

«Химик» подходит к матчу в великолепной форме с мощнейшей атакой и длительной беспроигрышной серией. «Крылья Советов-2» играют неплохо, но уступают лидеру в классе. Гости обязаны побеждать. Учитывая атакующий потенциал «Химика» и его стабильность, ставка на победу гостей с форой выглядит обоснованной. Гол от хозяев возможен, но вряд ли он спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки