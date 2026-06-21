Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крылья Советов-2 - Химик: обзор матча 21 июня 2026

Крылья Советов-2
21.06.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
0 : 2
Завершен
Химик
19' Р. Изотов 64' Д. Оганичев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Крылья Советов-2 - Химик
Завершен
Желтая карточка
Данила Савельев
90' +1
89'
Замена
Глеб Якушевич ️️️️➡️️ Даниил Оганичев
Замена
Вячеслав Урюпин ️️️️➡️️ Денис Маликов
84'
Замена
Иван Ковальчук ️️️️➡️️ Ирлан Хугаев
84'
Замена
Петр Саласин ️️️️➡️️ Шодибек Шарипов
81'
72'
Желтая карточка
Алексей Доля
65'
Замена
Иван Бреславцев ️️️️➡️️ Роман Изотов
64'
ГОЛ! 0:2! Даниил Оганичев
Пас отдал Илья Грузнов
Желтая карточка
Николай Максимов
60'
Замена
Николай Максимов ️️️️➡️️ Филипп Бодров
48'
44'
Желтая карточка
Даниил Оганичев
19'
ГОЛ! 0:1! Роман Изотов
Пас отдал Алексей Доля
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
40
Никита Бекетов
ЛЗ
65
Илья Грибакин
ЛЗ
92
Эмин Эскеров
ПЗ
75
Dmitri Filippov
ПЗ
79
Ирлан Хугаев
ЛП
86
Самид Самедов
ЛП
59
Данила Савельев
ЦП
73
Шодибек Шарипов
ПП
78
Денис Маликов
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Химик
16
Роман Райфегерсте
ВР
5
Артем Широков
ЛЗ
13
Андрей Савинов
ЛЗ
33
Кирилл Мырзаков
ПЗ
26
Алексей Доля
ПЗ
36
Илья Грузнов
ЛП
66
Дмитрий Вебер
ЛП
19
Кирилл Гордеев
ЦП
97
Даниил Оганичев
ПП
7
Никита Абрамушкин
ПП
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Крылья Советов-2
52
Петр Саласин
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
98
Николай Максимов
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
Химик
8
Вячеслав Зинков
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
8
Даниил Князев
ЦЗ
11
Иван Бреславцев
ЦЗ
80
Егор Жебряков
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
4-5-1
1
Недоспасов
65
Грибакин
92
Эскеров
40
Бекетов
75
Filippov
86
Самедов
73
Шарипов
79
Хугаев
59
Савельев
78
Маликов
97
Бодров
4-5-1
16
Райфегерсте
26
Доля
33
Мырзаков
5
Широков
13
Савинов
7
Абрамушкин
97
Оганичев
36
Грузнов
19
Гордеев
66
Вебер
9
Изотов
73
Шарипов
52
Саласин
52
Саласин
73
Шарипов
79
Хугаев
63
Ковальчук
63
Ковальчук
79
Хугаев
97
Бодров
98
Максимов
98
Максимов
97
Бодров
78
Маликов
74
Урюпин
74
Урюпин
78
Маликов
9
Изотов
8
Зинков
8
Зинков
9
Изотов
97
Оганичев
4
Якушевич
4
Якушевич
97
Оганичев
9
Изотов
11
Бреславцев
11
Бреславцев
9
Изотов
Остались в запасе
Крылья Советов-2
Химик
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
57
Никита Шулкин
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
8
Даниил Князев
ЦЗ
80
Егор Жебряков
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Блажко
Остались в запасе
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
Остались в запасе
57
Никита Шулкин
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
8
Даниил Князев
ЦЗ
80
Егор Жебряков
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Главный тренер
Андрей Блажко
Статистика матча Крылья Советов-2 - Химик
2
2
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
16
Офсайды
0
5
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов-2
Химик
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Российский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Крылья Советов-2
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+