Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Носта - Крылья Советов-2: обзор матча 28 июня 2026

Носта
28.06.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов-2
48' А. Вайнер
6' Д. Маликов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Носта - Крылья Советов-2
Завершен
84'
Замена
Вячеслав Урюпин ️️️️➡️️ Шодибек Шарипов
79'
Желтая карточка
Илья Грибакин
78'
Замена
Иван Ковальчук ️️️️➡️️ Самид Самедов
Замена
Айхан Бахыш-Заде ️️️️➡️️ Егор Борисов
75'
Замена
Сергей Лесовский ️️️️➡️️ Артур Ананян
68'
Замена
Данил Батыршин ️️️️➡️️ Ярослав Волков
68'
Желтая карточка
Илья Камышев
67'
64'
Замена
Петр Саласин ️️️️➡️️ Филипп Бодров
ГОЛ! 1:1! Арсений Вайнер
48'
Замена
Илья Попов ️️️️➡️️ Дмитрий Чамжаев
47'
Замена
Илья Камышев ️️️️➡️️ Илья Гущин
47'
Желтая карточка
Арсений Вайнер
45' +1
43'
Желтая карточка
Никита Бекетов
Желтая карточка
Вадим Ссорин
32'
16'
Желтая карточка
Денис Маликов
6'
ГОЛ! 0:1! Денис Маликов
Пас отдал Филипп Бодров
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
33
Артур Сиволапов
ВР
5
Станислав Иршев
ЛЗ
29
Владислав Подьянов
ЛЗ
90
Илья Гущин
ЛЗ
28
Вадим Ссорин
ПЗ
23
Антон Пермяков
ПЗ
4
Ярослав Волков
ПЗ
8
Арсений Вайнер
ЛП
12
Артур Ананян
ЦП
7
Дмитрий Чамжаев
ПП
21
Егор Борисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Руденко
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
78
Денис Маликов
ЛЗ
40
Никита Бекетов
ЛЗ
75
Dmitri Filippov
ЛЗ
86
Самид Самедов
ПЗ
35
Арсений Абзалилов
ПЗ
50
Егор Трунтаев
ПЗ
73
Шодибек Шарипов
ЛП
97
Филипп Бодров
ЦП
65
Илья Грибакин
ПП
98
Николай Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Носта
60
Айхан Бахыш-Заде
ЦЗ
9
Сергей Лесовский
ЦЗ
13
Данила Бойко
ЦЗ
19
Илья Попов
ЦЗ
26
Данил Батыршин
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦЗ
11
Егор Грушин
ЦЗ
44
Амир Ахмеджанов
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
25
Иван Беликов
ЦЗ
Крылья Советов-2
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
52
Петр Саласин
ЦЗ
3-2-3-1
33
Сиволапов
23
Пермяков
5
Иршев
29
Подьянов
90
Гущин
4
Волков
8
Вайнер
12
Ананян
7
Чамжаев
21
Борисов
3-2-3-1
1
Недоспасов
35
Абзалилов
78
Маликов
40
Бекетов
50
Трунтаев
75
Filippov
65
Грибакин
97
Бодров
73
Шарипов
98
Максимов
21
Борисов
60
Бахыш-Заде
60
Бахыш-Заде
21
Борисов
12
Ананян
9
Лесовский
9
Лесовский
12
Ананян
7
Чамжаев
19
Попов
19
Попов
7
Чамжаев
4
Волков
26
Батыршин
26
Батыршин
4
Волков
90
Гущин
11
Камышев
11
Камышев
90
Гущин
86
Самедов
63
Ковальчук
63
Ковальчук
86
Самедов
73
Шарипов
74
Урюпин
74
Урюпин
73
Шарипов
97
Бодров
52
Саласин
52
Саласин
97
Бодров
Остались в запасе
Носта
Крылья Советов-2
13
Данила Бойко
ЦЗ
11
Егор Грушин
ЦЗ
44
Амир Ахмеджанов
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
25
Иван Беликов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Остались в запасе
13
Данила Бойко
ЦЗ
11
Егор Грушин
ЦЗ
44
Амир Ахмеджанов
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
25
Иван Беликов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Статистика матча Носта - Крылья Советов-2
3
3
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Главный судья:
S. Brashchin
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Носта
Крылья Советов-2
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
В России закрывается еще один футбольный клуб
2025.12.12 13:34
4
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.05 08:27
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Носта
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+