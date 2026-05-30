31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Челябинск-2» (9-е место, 8 очков) и «Носта» (11-е место, 5 очков). Гости переживают чудовищный кризис: 4 поражения подряд, 28 матчей подряд с пропущенными голами – это кошмар. Оборона «Носты» дырявая – 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр. Хозяева, напротив, в нормальной форме: забивают 1.40 гола за игру. Встреча команды, которая забивает, и команды, которая пропускает всегда, обещает быть результативной с победой хозяев.

«Челябинск-2»

Челябинцы находятся в середине таблицы и действуют стабильно. Атака приносит 1.40 гола в среднем за 5 матчей, оборона – 1.00 пропущенный. В прошлом туре ничья с «Динамо Барнаул» (0:0). Тихон Орлов (3 гола) – главная угроза. «Челябинск-2» умеет забивать и дома должен побеждать такого соперника.

«Носта»

Новотроицк – главный аутсайдер по игре в обороне. 28 матчей подряд с пропущенными голами – это антирекорд. 4 поражения подряд, атака слабая – 0.40 гола за игру (2 гола в 5 матчах). Оборона пропускает 2.00 в среднем. В прошлом туре поражение от «Химика» (0:1). Егор Пигаев (2 гола) – лучший бомбардир. Единственный плюс: забивают в 4 последних матчах. Но с такой защитой это не поможет.

Факты о командах

«Челябинск-2»

9-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Тихон Орлов (3)

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Стабильная атака и оборона

«Носта»

11-е место, 5 очков, лучший бомбардир: Егор Пигаев (2)

За 5 матчей: 0.40 забито, 2.00 пропущено

4 поражения подряд

Пропускают в 28 матчах подряд

Забивают в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Челябинск-2» – «Носта»

«Носта» пропускает в 28 матчах подряд – это железобетонная закономерность. Оборона гостей дырявая, а «Челябинск-2» забивает регулярно – 1.40 гола за игру. Гости на выезде проигрывают 4 матча подряд и практически не забивают. Хозяева дома должны побеждать. Вопрос лишь в том, сколько голов забьют – минимум два.

Рекомендованные ставки