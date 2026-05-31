Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челябинск-2 - Носта: обзор матча 31 мая 2026

Челябинск-2
31.05.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
1 : 1
Завершен
Носта
40' В. Бураджиев
50' А. Пермяков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Челябинск-2 - Носта
Завершен
90' +2
Замена
Илья Гущин ️️️️➡️️ Арсений Вайнер
Желтая карточка
Арсений Ефремов
90'
Замена
Николай Козлов ️️️️➡️️ Александр Чемасов
81'
Замена
Данил Шагеев ️️️️➡️️ Илья Юрин
81'
79'
Замена
Сергей Лесовский ️️️️➡️️ Дмитрий Чамжаев
Замена
Александр Пашков ️️️️➡️️ Елизар Глухов
68'
Замена
Денис Фирсов ️️️️➡️️ Марк Каптинар
68'
67'
Желтая карточка
Егор Пигаев
Желтая карточка
Илья Юрин
51'
50'
ГОЛ! 1:1! Антон Пермяков
Пас отдал Илья Камышев
46'
Замена
Антон Пермяков ️️️️➡️️ Данила Бойко
46'
Замена
Айхан Бахыш-Заде ️️️️➡️️ Denis Potashov
45'
Замена
Ярослав Волков ️️️️➡️️ Артур Ананян
Желтая карточка
Артем Тушин
44'
ГОЛ! 1:0! Всеволод Бураджиев
Пас отдал Елизар Глухов
40'
25'
Желтая карточка
Вадим Ссорин
23'
Желтая карточка
Илья Камышев
Замена
Всеволод Бураджиев ️️️️➡️️ Тихон Орлов
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
12
Александр Новосад
ЛЗ
92
Дмитрий Юдин
ЛЗ
13
Артем Тушин
ЛЗ
68
Марк Каптинар
ПЗ
83
Арсений Ефремов
ПЗ
9
Никита Зырянов
ПЗ
66
Елизар Глухов
ЛП
89
Илья Юрин
ПП
18
Тихон Орлов
ЦФ
97
Александр Чемасов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Носта
33
Артур Сиволапов
ВР
28
Вадим Ссорин
ЛЗ
7
Дмитрий Чамжаев
ЛЗ
31
Егор Пигаев
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ПЗ
13
Данила Бойко
ПЗ
12
Артур Ананян
ЛП
11
Илья Камышев
ЦП
8
Арсений Вайнер
ПП
22
Denis Potashov
ЦФ
21
Егор Борисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Руденко
Челябинск-2
84
Денис Фирсов
ЦЗ
67
Александр Пашков
ЦЗ
82
Артем Игнатиев
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
71
Всеволод Бураджиев
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
Носта
72
Максим Шалоников
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
90
Илья Гущин
ЦЗ
4
Ярослав Волков
ЦЗ
60
Айхан Бахыш-Заде
ЦЗ
9
Сергей Лесовский
ЦЗ
23
Антон Пермяков
ЦЗ
3-2-2-2
16
Мележечкин
83
Ефремов
12
Новосад
92
Юдин
13
Тушин
9
Зырянов
66
Глухов
89
Юрин
97
Чемасов
18
Орлов
3-2-3-2
33
Сиволапов
5
Иршев
28
Ссорин
31
Пигаев
13
Бойко
7
Чамжаев
8
Вайнер
11
Камышев
12
Ананян
21
Борисов
22
Potashov
68
Каптинар
84
Фирсов
84
Фирсов
68
Каптинар
66
Глухов
67
Пашков
67
Пашков
66
Глухов
89
Юрин
75
Шагеев
75
Шагеев
89
Юрин
97
Чемасов
76
Козлов
76
Козлов
97
Чемасов
18
Орлов
71
Бураджиев
71
Бураджиев
18
Орлов
8
Вайнер
90
Гущин
90
Гущин
8
Вайнер
12
Ананян
4
Волков
4
Волков
12
Ананян
22
Potashov
60
Бахыш-Заде
60
Бахыш-Заде
22
Potashov
7
Чамжаев
9
Лесовский
9
Лесовский
7
Чамжаев
13
Бойко
23
Пермяков
23
Пермяков
13
Бойко
Остались в запасе
Челябинск-2
Носта
82
Артем Игнатиев
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
72
Максим Шалоников
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
Остались в запасе
82
Артем Игнатиев
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
Остались в запасе
72
Максим Шалоников
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Главный тренер
Александр Руденко
Статистика матча Челябинск-2 - Носта
3
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
13
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
3
Информация о матче
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Челябинск-2
Носта
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
В России закрывается еще один футбольный клуб
2025.12.12 13:34
4
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.05 08:27
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
- : -
12.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
- : -
12.07.2026
Акрон-2
Последние матчи
Все
Челябинск-2
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+