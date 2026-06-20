21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Ижевск» и «Челябинск-2».

«Ижевск»

Ижевский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице (13 очков после 12 туров). Команда испытывает проблемы с формой: не может выиграть в четырeх последних матчах, пропускает в четырeх последних. Атака при этом стабильна – 1.60 гола в среднем за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Егор Тоцкий уже забил восемь мячей. Оборона пропускает столько же – 1.60 в среднем (восемь голов). В прошлом туре «Ижевск» уступил лидеру «Химику» на выезде (1:3). Хозяева умеют забивать, но их защита остаeтся ненадeжной.

«Челябинск-2»

Челябинский дубль располагается на девятом месте (13 очков). Команда находится в хорошей форме: не проигрывает в пяти последних матчах. Атака приносит 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – всего 0.60 пропущенных в среднем за тот же период (три гола). В прошлом туре была зафиксирована сухая ничья с «КДВ» (0:0). Гости уступают хозяевам в атакующей эффективности, но их защита действует лучше.

Факты о командах

«Ижевск»

8-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Егор Тоцкий (8)

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено

4 матча без побед

Пропускают в 4 последних матчах

Забивают в 8 последних матчах

«Челябинск-2»

9-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Тихон Орлов (3)

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.60 пропущено

5 матчей без поражений

Прогноз на матч «Ижевск» – «Челябинск-2»

Обе команды имеют равное количество очков, но подходят к матчу с разной формой. «Ижевск» стабильно забивает, но много пропускает. «Челябинск-2» реже пропускает, но и забивает меньше. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть благодаря более надeжной обороне. Матч, скорее всего, будет упорным и, вероятно, с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки