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«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35

20 июня 2026 10:23
Носта - Динамо Брл
21 июн. 2026, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
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3.35
Ничья
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21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Носта» и «Динамо Барнаул».

«Носта»

Новотроицкий клуб занимает 11-е место в турнирной таблице (6 очков после 12 туров). Команда находится в глубочайшем кризисе: не может выиграть в девяти последних матчах, пропускает в 28 последних. Атака практически не работает – всего 0.20 гола в среднем за последние пять игр (один гол в пяти встречах). Оборона выглядит катастрофически – 2.20 пропущенных в среднем (11 голов). В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Акрона-2» (0:5). Хозяева являются явными аутсайдерами.

«Динамо Барнаул»

Барнаульский клуб располагается на 12-м месте (5 очков). Команда также переживает кризис: не может выиграть в 13 последних матчах. Атака приносит 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах). Оборона пропускает 2.60 в среднем (13 голов). В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Крыльями Советов-2» (1:1). Гости уступают хозяевам в классе.

Факты о командах

«Носта»

  • 11-е место, 6 очков, лучший бомбардир: Егор Пигаев (2)
  • За 5 матчей: 0.20 забито, 2.20 пропущено
  • 9 матчей без побед
  • Пропускают в 28 последних матчах

«Динамо Барнаул»

  • 12-е место, 5 очков, лучший бомбардир: Михаил Осипов (2)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 2.60 пропущено
  • 13 матчей без побед

Прогноз на матч «Носта» – «Динамо Барнаул»

Встречаются две команды в глубоком кризисе. «Носта» почти не забивает, а «Динамо Барнаул» забивает чаще, но пропускает ещe больше. Обе команды не могут победить уже много матчей. Ничья выглядит наиболее вероятным исходом. Матч вряд ли будет богат на голы, учитывая слабую атаку обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.35
  • Тотал голов меньше 2.5

3.35
Ничья
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Динамо Брл Носта
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