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Вторая Лига Б группа 4
Урал-2 - Челябинск-2
Урал-2 - Челябинск-2: обзор матча 05 июля 2026
Урал-2
05.07.2026, воскресенье, 11:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
2 : 2
Завершен
Челябинск-2
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