Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крылья Советов-2 - Челябинск-2: обзор матча 01 июля 2026

Крылья Советов-2
01.07.2026, среда, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
1 : 0
Завершен
Челябинск-2
33' В. Игнатенко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Крылья Советов-2 - Челябинск-2
Завершен
Замена
Вячеслав Урюпин ️️️️➡️️ Ирлан Хугаев
77'
Замена
Петр Саласин ️️️️➡️️ Владимир Игнатенко
73'
Замена
Иван Ковальчук ️️️️➡️️ Шодибек Шарипов
67'
67'
Замена
Александр Чемасов ️️️️➡️️ Всеволод Бураджиев
Замена
Филипп Бодров ️️️️➡️️ Самид Самедов
66'
ГОЛ! 1:0! Владимир Игнатенко
Пас отдал Никита Бекетов
33'
Желтая карточка
Арсений Абзалилов
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
35
Арсений Абзалилов
ЛЗ
75
Dmitri Filippov
ЛЗ
59
Данила Савельев
ЛЗ
92
Эмин Эскеров
ПЗ
40
Никита Бекетов
ПЗ
86
Самид Самедов
ПЗ
79
Ирлан Хугаев
ЛП
73
Шодибек Шарипов
ПП
98
Николай Максимов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
9
Никита Зырянов
ЛЗ
84
Денис Фирсов
ЛЗ
13
Артем Тушин
ЛЗ
82
Артем Игнатиев
ПЗ
12
Александр Новосад
ПЗ
80
Артем Пермяков
ПЗ
78
Федор Маргарян
ЛП
89
Илья Юрин
ПП
71
Всеволод Бураджиев
ЦФ
67
Александр Пашков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Крылья Советов-2
52
Петр Саласин
ЦЗ
97
Филипп Бодров
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
87
Кирилл Марулин
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
Челябинск-2
75
Данил Шагеев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
97
Александр Чемасов
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
3-2-2-2
1
Недоспасов
40
Бекетов
35
Абзалилов
75
Filippov
59
Савельев
86
Самедов
79
Хугаев
73
Шарипов
91
Игнатенко
98
Максимов
3-2-2-2
16
Мележечкин
12
Новосад
9
Зырянов
84
Фирсов
80
Пермяков
13
Тушин
89
Юрин
78
Маргарян
67
Пашков
71
Бураджиев
91
Игнатенко
52
Саласин
52
Саласин
91
Игнатенко
86
Самедов
97
Бодров
97
Бодров
86
Самедов
79
Хугаев
74
Урюпин
74
Урюпин
79
Хугаев
73
Шарипов
63
Ковальчук
63
Ковальчук
73
Шарипов
71
Бураджиев
97
Чемасов
97
Чемасов
71
Бураджиев
Остались в запасе
Крылья Советов-2
Челябинск-2
87
Кирилл Марулин
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
75
Данил Шагеев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Остались в запасе
87
Кирилл Марулин
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
Остались в запасе
75
Данил Шагеев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Главный тренер
Виталий Коркин
Статистика матча Крылья Советов-2 - Челябинск-2
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
4
7
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов-2
Челябинск-2
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Крылья Советов-2
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+