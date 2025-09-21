Введите ваш ник на сайте
Оренбург-2 - Крылья Советов-2: онлайн-трансляция 21 сентября 2025

Оренбург-2
21.09.2025, воскресенье, 03:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
- : -
Не начался
Крылья Советов-2
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Оренбург-2 - Крылья Советов-2
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Оренбург-2
Крылья Советов-2
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
30 августа, 12:30
2
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
13 июня, 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
7 июня, 12:29
Прогноз на точный счeт матча «Челябинск-2» – «Крылья Советов-2»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
7 июня, 12:26
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
31 мая, 11:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Оренбург-2
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Оренбург-2
2 : 1
22.09.2025
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
13.09.2025
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Оренбург-2
2 : 0
07.09.2025
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Динамо Брл
1 : 0
07.09.2025
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
КДВ
2 : 1
31.08.2025
Оренбург-2
