8 июня на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 9-го тура Второй лиги Б между «Оренбургом-2» и «Соколом» из Казани. Хозяева продолжают борьбу за топ-3 и подходят к игре в неплохой форме, тогда как гости после восьми туров остаются на дне турнирной таблицы и демонстрируют слабую игру как в атаке, так и в обороне.
«Оренбург-2»
Коллектив из Оренбурга идeт на четвeртом месте с 14 очками и претендует на продвижение в таблице. Команда не проигрывает 5 матчей подряд, но при этом в последних трeх турах подряд фиксировала ничейный результат (2:2 с «Волной», 2:2 с «КДВ», 1:1 с «Акроном-2»). «Оренбург-2» отличается стабильной игрой в атаке – забивает в каждом из последних пяти матчей, в среднем по 1.6 гола за игру. Однако оборона оставляет желать лучшего: команда пропускает в последних трeх матчах и в среднем – 1.2 мяча за игру. Лучший бомбардир – Алексей Барановский, который отличается результативностью даже при ограниченном игровом времени.
«Сокол Казань»
Казанский клуб откровенно проваливает сезон: всего 4 очка после 8 матчей и предпоследнее 12-е место в таблице. В последних пяти турах «Сокол» потерпел 4 поражения и один раз сыграл вничью. Команда пропускает в среднем 1.6 мяча за игру, при этом в атаке выглядит беззубо – только 3 гола за 5 матчей (в среднем 0.6 за игру). Особенно слабо «Сокол» играет на выезде, что подтверждается поражениями от «Динамо Барнаул» (0:2) и «Урал-2» (0:0). С учeтом уязвимой обороны и слабой реализации моментов, клуб из Казани имеет мало шансов на успех в этой игре.
Факты о командах:
«Оренбург-2»
- Не проигрывает 5 матчей подряд
- В среднем 1.6 гола за игру в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр)
- 3 ничьи подряд с одинаковым счeтом 2:2 или 1:1
«Сокол Казань»
- Проиграл 4 из 5 последних матчей
- В среднем 0.6 гола за игру в атаке, 1.6 – в защите (последние 5 игр)
- Не забивал в 3 из последних 5 игр
Прогноз на матч «Оренбург-2» – «Сокол Казань»
Соперники находятся на разных полюсах текущей формы. «Оренбург-2» стабильно набирает очки, пусть и через ничьи, но сохраняет боевой атакующий настрой. «Сокол» продолжает буксовать и мало чем может удивить даже на выезде. В текущих условиях шансы гостей выглядят минимальными: слабая реализация, частые провалы в обороне и отсутствие уверенности в действиях. При этом хозяева играют зрело и вполне способны прервать ничейную серию. Прогноз: победа «Оренбурга-2» в результативном, но контролируемом матче.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Оренбурга-2».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Оренбурга-2» – коэффициент 6.00
- Победа «Оренбурга-2» с форой (-1) – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал «Оренбурга-2» больше 1.5 – коэффициент 1.85