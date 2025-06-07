8 июня на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 9-го тура Второй лиги Б между «Оренбургом-2» и «Соколом» из Казани. Хозяева продолжают борьбу за топ-3 и подходят к игре в неплохой форме, тогда как гости после восьми туров остаются на дне турнирной таблицы и демонстрируют слабую игру как в атаке, так и в обороне.

«Оренбург-2»

Коллектив из Оренбурга идeт на четвeртом месте с 14 очками и претендует на продвижение в таблице. Команда не проигрывает 5 матчей подряд, но при этом в последних трeх турах подряд фиксировала ничейный результат (2:2 с «Волной», 2:2 с «КДВ», 1:1 с «Акроном-2»). «Оренбург-2» отличается стабильной игрой в атаке – забивает в каждом из последних пяти матчей, в среднем по 1.6 гола за игру. Однако оборона оставляет желать лучшего: команда пропускает в последних трeх матчах и в среднем – 1.2 мяча за игру. Лучший бомбардир – Алексей Барановский, который отличается результативностью даже при ограниченном игровом времени.

«Сокол Казань»

Казанский клуб откровенно проваливает сезон: всего 4 очка после 8 матчей и предпоследнее 12-е место в таблице. В последних пяти турах «Сокол» потерпел 4 поражения и один раз сыграл вничью. Команда пропускает в среднем 1.6 мяча за игру, при этом в атаке выглядит беззубо – только 3 гола за 5 матчей (в среднем 0.6 за игру). Особенно слабо «Сокол» играет на выезде, что подтверждается поражениями от «Динамо Барнаул» (0:2) и «Урал-2» (0:0). С учeтом уязвимой обороны и слабой реализации моментов, клуб из Казани имеет мало шансов на успех в этой игре.

Факты о командах:

«Оренбург-2»

Не проигрывает 5 матчей подряд

В среднем 1.6 гола за игру в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр)

3 ничьи подряд с одинаковым счeтом 2:2 или 1:1

«Сокол Казань»

Проиграл 4 из 5 последних матчей

В среднем 0.6 гола за игру в атаке, 1.6 – в защите (последние 5 игр)

Не забивал в 3 из последних 5 игр

Личные встречи 33% (1) 0% (0) 67% (2) 8 Забитых мячей 10 2.67 В среднем за матч 3.33 3:1 Крупнейшая победа 6:5 Самый результативный матч: 5:6 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур Оренбург-2 3 : 1 Сокол Казань Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур Сокол Казань 3 : 0 Оренбург-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур Оренбург-2 5 : 6 Сокол Казань

Прогноз на матч «Оренбург-2» – «Сокол Казань»

Соперники находятся на разных полюсах текущей формы. «Оренбург-2» стабильно набирает очки, пусть и через ничьи, но сохраняет боевой атакующий настрой. «Сокол» продолжает буксовать и мало чем может удивить даже на выезде. В текущих условиях шансы гостей выглядят минимальными: слабая реализация, частые провалы в обороне и отсутствие уверенности в действиях. При этом хозяева играют зрело и вполне способны прервать ничейную серию. Прогноз: победа «Оренбурга-2» в результативном, но контролируемом матче.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Оренбурга-2».

Рекомендованные ставки: