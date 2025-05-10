11 мая на стадионе «Центральный» пройдет матч 5-го тура Второй лиги Б, где «Челябинск-2» примет одного из лидеров сезона – «Оренбург-2». Обе команды находятся в разной форме: хозяева отчаянно пытаются набрать ход после неудачного старта, а гости демонстрируют стабильность и уверенно держатся в верхней части таблицы.

«Челябинск-2»

Команда начала сезон неудачно и после 4 туров имеет всего 1 очко, занимая 13-е место. «Челябинск-2» не может выиграть в 3 последних матчах подряд, при этом команда пропускает стабильно – в каждом из этих матчей. Особенно болезненным стало поражение от «Акрон-2» со счетом 0:6, что вскрыло серьезные проблемы в обороне. В последних 5 матчах команда пропустила 13 голов и забила лишь 2, что указывает на кризис и слабую эффективность как в атаке, так и в защите.

«Оренбург-2»

Гости проводят уверенный сезон: после 4 туров они набрали 8 очков и занимают 4-е место в таблице. Команда не проигрывает в 8 последних матчах подряд в рамках турнира, демонстрируя надежность в обороне и стабильность в атаке. За последние 5 матчей «Оренбург-2» забил 6 голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустил всего 2 (0.40 в среднем). Алексей Барановский отметился голом и является одним из ключевых игроков в атаке. Особо стоит выделить сильную выездную форму команды, где они чувствуют себя уверенно.

Факты о командах:

«Челябинск-2»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 3 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

«Оренбург-2»

Не проигрывает в 8 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

Оборона пропускает редко, атака действует стабильно.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 2 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 0:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур Челябинск-2 0 : 2 Оренбург-2

Прогноз на матч «Челябинск-2» – «Оренбург-2»

Все данные указывают на явное превосходство «Оренбург-2», которые должны доминировать в этом матче. «Челябинск-2» пока не находит стабильной игры и испытывает проблемы как в атаке, так и в защите. Учитывая оборонительную надежность гостей и кризис хозяев, наиболее вероятным выглядит уверенная победа «Оренбурга-2» с сухим счетом.

Прогноз на точный счет: 0:2 в пользу «Оренбурга-2».

Рекомендованные ставки: