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Прогноз на точный счет матча «Челябинск-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:19
Челябинск-2 - Оренбург-2
11 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
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5.8
Точный счет 0:2 в пользу «Оренбурга-2»
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11 мая на стадионе «Центральный» пройдет матч 5-го тура Второй лиги Б, где «Челябинск-2» примет одного из лидеров сезона – «Оренбург-2». Обе команды находятся в разной форме: хозяева отчаянно пытаются набрать ход после неудачного старта, а гости демонстрируют стабильность и уверенно держатся в верхней части таблицы.

«Челябинск-2»

Команда начала сезон неудачно и после 4 туров имеет всего 1 очко, занимая 13-е место. «Челябинск-2» не может выиграть в 3 последних матчах подряд, при этом команда пропускает стабильно – в каждом из этих матчей. Особенно болезненным стало поражение от «Акрон-2» со счетом 0:6, что вскрыло серьезные проблемы в обороне. В последних 5 матчах команда пропустила 13 голов и забила лишь 2, что указывает на кризис и слабую эффективность как в атаке, так и в защите.

«Оренбург-2»

Гости проводят уверенный сезон: после 4 туров они набрали 8 очков и занимают 4-е место в таблице. Команда не проигрывает в 8 последних матчах подряд в рамках турнира, демонстрируя надежность в обороне и стабильность в атаке. За последние 5 матчей «Оренбург-2» забил 6 голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустил всего 2 (0.40 в среднем). Алексей Барановский отметился голом и является одним из ключевых игроков в атаке. Особо стоит выделить сильную выездную форму команды, где они чувствуют себя уверенно.

Факты о командах:

«Челябинск-2»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

«Оренбург-2»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Оборона пропускает редко, атака действует стабильно.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Челябинск-2
0 : 2
11.05.2025
Оренбург-2

Прогноз на матч «Челябинск-2» – «Оренбург-2»

Все данные указывают на явное превосходство «Оренбург-2», которые должны доминировать в этом матче. «Челябинск-2» пока не находит стабильной игры и испытывает проблемы как в атаке, так и в защите. Учитывая оборонительную надежность гостей и кризис хозяев, наиболее вероятным выглядит уверенная победа «Оренбурга-2» с сухим счетом.

Прогноз на точный счет: 0:2 в пользу «Оренбурга-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 0:2 в пользу «Оренбурга-2» – коэффициент 5.80
  • Победа «Оренбург-2» с сухим счетом – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Челябинск-2» меньше 1.0 – коэффициент 1.75

5.8
Точный счет 0:2 в пользу «Оренбурга-2»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Оренбург-2 Челябинск-2
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