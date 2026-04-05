Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челябинск-2 - Оренбург-2: обзор матча 05 апреля 2026

Челябинск-2
05.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Челябинск-2 - Оренбург-2
Завершен
90' +5
Замена
️️️️➡️️ Омар Минатулаев
90' +4
Желтая карточка
Михаил Пыхчеев
Замена
️️️️➡️️ Елизар Глухов
84'
65'
Замена
Данил Капустянский ️️️️➡️️ Дмитрий Черкасов
65'
Замена
️️️️➡️️ Егор Анциперов
Желтая карточка
Игорь Русяев
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
15
Денис Пушкарев
ЛЗ
82
Артем Игнатиев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
12
Александр Новосад
ПЗ
14
Василий Палкин
ПЗ
13
Артем Тушин
ПЗ
92
Дмитрий Юдин
ЛП
47
Елизар Глухов
ПП
97
Александр Чемасов
ЦФ
71
Всеволод Бураджиев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Оренбург-2
96
Кирилл Дударин
ЛЗ
63
Омар Минатулаев
ЛЗ
66
Леонид Иванов
ПЗ
34
Семён Зверев
ПЗ
65
Иван Иващенко
ПЗ
67
Ярослав Питинцев
ЛП
48
Егор Анциперов
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
ПП
89
Ярослав Фролов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Челябинск-2
67
Александр Пашков
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
9
Никита Зырянов
ЦЗ
51
Феликс Чаплиев
ЦЗ
89
Илья Юрин
ЦЗ
90
Даниил Бахвалов
ЦЗ
68
Марк Каптинар
ЦЗ
Оренбург-2
22
Михаил Пыхчеев
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
70
Данил Капустянский
ЦЗ
91
Иван Морозов
ЦЗ
3-2-2-2
16
Мележечкин
14
Палкин
15
Пушкарев
82
Игнатиев
44
Русяев
13
Тушин
92
Юдин
47
Глухов
71
Бураджиев
97
Чемасов
3-2-3-1
66
Иванов
34
Зверев
96
Дударин
65
Иващенко
63
Минатулаев
83
Черкасов
48
Анциперов
67
Питинцев
89
Фролов
22
Пыхчеев
22
Пыхчеев
83
Черкасов
70
Капустянский
70
Капустянский
83
Черкасов
Остались в запасе
Челябинск-2
Оренбург-2
67
Александр Пашков
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
9
Никита Зырянов
ЦЗ
51
Феликс Чаплиев
ЦЗ
89
Илья Юрин
ЦЗ
90
Даниил Бахвалов
ЦЗ
68
Марк Каптинар
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
87
Олег Некрасов
ЦЗ
91
Иван Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Остались в запасе
67
Александр Пашков
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
9
Никита Зырянов
ЦЗ
51
Феликс Чаплиев
ЦЗ
89
Илья Юрин
ЦЗ
90
Даниил Бахвалов
ЦЗ
68
Марк Каптинар
ЦЗ
Остались в запасе
87
Олег Некрасов
ЦЗ
91
Иван Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Главный тренер
Максим Грошев
Статистика матча Челябинск-2 - Оренбург-2
3
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
13
Нарушения
17
18
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Главный судья:
V. Demyanchuk
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Челябинск-2
Оренбург-2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Челябинск-2
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+