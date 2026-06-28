Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Акрон-2 - Оренбург-2: обзор матча 28 июня 2026

Акрон-2
28.06.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург-2
52' С. Новиков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Акрон-2 - Оренбург-2
Завершен
63'
Замена
Илья Всяких ️️️️➡️️ Ярослав Фролов
63'
Замена
Дмитрий Миллер ️️️️➡️️ Владислав Галкин
ГОЛ! 1:0! Сергей Новиков
Пас отдал Семен Зеленов
52'
Замена
Александр Морозов ️️️️➡️️ Кирилл Бажухин
47'
Замена
Константин Тарнолицкий ️️️️➡️️ Эдуард Мартиросян
47'
42'
Желтая карточка
Кирилл Дударин
Желтая карточка
Эдуард Мартиросян
34'
Замена
Сергей Новиков ️️️️➡️️ Тимофей Блохин
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон-2
96
Владислав Постриган
ВР
21
Эдуард Мартиросян
ЛЗ
63
Тамерлан Кузьменко
ЛЗ
55
Александр Попович
ПЗ
75
Вячеслав Винников
ЛП
81
Кирилл Бажухин
ЦП
76
Тимофей Блохин
ПП
52
Данила Лебедев
ПП
65
Семен Зеленов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Оренбург-2
93
Кирилл Михеев
ВР
91
Иван Морозов
ЛЗ
84
Архип Ефремов
ЛЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ПЗ
70
Данил Капустянский
ЛП
67
Ярослав Питинцев
ЦП
96
Кирилл Дударин
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
ПП
89
Ярослав Фролов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Акрон-2
90
Александр Морозов
ЦЗ
70
Сергей Новиков
ЦЗ
7
Батырбий Чермит
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
57
Севастян Качура
ЦЗ
45
Азамат Дзуцев
ЦЗ
Оренбург-2
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
66
Леонид Иванов
ЦЗ
64
Егор Постриган
ЦЗ
3-4-1
96
Постриган
63
Кузьменко
21
Мартиросян
55
Попович
75
Винников
76
Блохин
81
Бажухин
52
Лебедев
65
Зеленов
4-4-1
93
Михеев
31
Галкин
91
Морозов
87
Некрасов
84
Ефремов
83
Черкасов
67
Питинцев
96
Дударин
70
Капустянский
89
Фролов
81
Бажухин
90
Морозов
90
Морозов
81
Бажухин
76
Блохин
70
Новиков
70
Новиков
76
Блохин
21
Мартиросян
66
Тарнолицкий
66
Тарнолицкий
21
Мартиросян
89
Фролов
82
Всяких
82
Всяких
89
Фролов
31
Галкин
94
Миллер
94
Миллер
31
Галкин
Остались в запасе
Акрон-2
Оренбург-2
7
Батырбий Чермит
ЦЗ
57
Севастян Качура
ЦЗ
45
Азамат Дзуцев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
66
Леонид Иванов
ЦЗ
64
Егор Постриган
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Остались в запасе
7
Батырбий Чермит
ЦЗ
57
Севастян Качура
ЦЗ
45
Азамат Дзуцев
ЦЗ
Остались в запасе
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
66
Леонид Иванов
ЦЗ
64
Егор Постриган
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Главный тренер
Максим Грошев
Статистика матча Акрон-2 - Оренбург-2
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
5
Нарушения
9
13
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Главный судья:
P. Shilin
Стадион:
Кристалл
Новости команд
Все
Акрон-2
Оренбург-2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
28 апреля
«Акрон-2» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.31 08:42
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Акрон-2
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+