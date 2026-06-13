14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Акрон-2» и «Носта».

«Акрон-2»

Тольяттинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице (13 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в 12 последних матчах подряд, в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона при этом действует ненадeжно – пропускает в восьми последних матчах, в среднем 2.40 гола за игру (12 голов в пяти матчах). В прошлом туре «Акрон-2» уступил «Крыльям Советов-2» на выезде (1:2). В личных встречах с «Ностой» тольяттинцы забивают в четырeх последних матчах.

«Носта»

Новотроицкий клуб располагается на 11-м месте (6 очков). Команда находится в глубочайшем кризисе: не может выиграть в восьми последних матчах, пропускает в 29 последних – это антирекорд лиги. Атака практически не работает – всего 0.20 гола в среднем за последние пять игр (один гол в пяти матчах). Оборона при этом пропускает 1.60 в среднем. В прошлом туре «Носта» потерпела домашнее поражение от «Урала-2» (0:2). Гости не забивают в пяти из семи последних матчей.

Факты о командах

«Акрон-2»

6-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Максим Холодов (5)

За 5 матчей: 1.80 забито, 2.40 пропущено

Забивают в 12 последних матчах

Пропускают в 8 последних матчах

Забивают «Носте» в 4 последних встречах

«Носта»

11-е место, 6 очков, лучший бомбардир: Егор Пигаев (2)

За 5 матчей: 0.20 забито, 1.60 пропущено

8 матчей без побед

Пропускают в 29 последних матчах

Не забивают в 5 из 7 матчей

Прогноз на матч «Акрон-2» – «Носта»

«Акрон-2» стабильно забивает, даже несмотря на проблемы в обороне. «Носта» не выигрывает уже восемь матчей, почти не забивает и пропускает в каждой игре. Хозяева являются явными фаворитами. Учитывая атакующую активность «Акрона-2» и катастрофическую форму гостей, ставка на победу хозяев с форой выглядит надeжной. Второй гол от тольяттинцев также вероятен.

Рекомендованные ставки