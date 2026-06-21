Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оренбург-2 - Победа: обзор матча 21 июня 2026

Оренбург-2
21.06.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
2 : 4
Завершен
Победа
33' Д. Черкасов 39' К. Дударин
5' А. Максимчук 27' И. Кожухарь 50' А. Максимчук
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Оренбург-2 - Победа
Завершен
72'
Желтая карточка
Дмитрий Пещеров
68'
Замена
Дмитрий Пещеров ️️️️➡️️ Андрей Ивашин
Замена
Егор Бирюк ️️️️➡️️ Владислав Галкин
63'
Замена
Дмитрий Миллер ️️️️➡️️ Бахаммад Хаджимусала
62'
56'
Желтая карточка
Роман Артеменко
50'
ГОЛ! 2:3! Артур Максимчук
Пас отдал Илья Кожухарь
ГОЛ! 2:2! Кирилл Дударин
Пас отдал Дмитрий Черкасов
39'
ГОЛ! 1:2! Дмитрий Черкасов
Пас отдал Ярослав Фролов
33'
27'
ГОЛ! 0:2! Илья Кожухарь
Пас отдал Артур Максимчук
5'
ГОЛ! 0:1! Артур Максимчук
Пас отдал Никита Куприянов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург-2
93
Кирилл Михеев
ВР
87
Олег Некрасов
ЛЗ
34
Семён Зверев
ЛЗ
31
Владислав Галкин
ЛЗ
91
Иван Морозов
ПЗ
96
Кирилл Дударин
ПЗ
98
Бахаммад Хаджимусала
ЛП
67
Ярослав Питинцев
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
ПП
89
Ярослав Фролов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Победа
1
Никита Матюнин
ВР
3
Егор Семенов
ЛЗ
67
Константин Ерохин
ЛЗ
6
Болачи Гамзатов
ЦЗ
23
Роман Артеменко
ПЗ
24
Андрей Ивашин
ПЗ
8
Даниил Зарецкий
ЛП
13
Никита Куприянов
ЦП
7
Рони Михайловский
ПП
9
Илья Кожухарь
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Олег Макеев
Оренбург-2
64
Егор Постриган
ЦЗ
84
Архип Ефремов
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
72
Егор Бирюк
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
Победа
35
Константин Мелентьев
ЦЗ
14
Дмитрий Пещеров
ЦЗ
8
Алихан Малкандуев
ЦЗ
21
Абдурахман Курбаналиев
ЦЗ
21
Иван Кабаев
ЦЗ
3-2-3-1
93
Михеев
91
Морозов
87
Некрасов
34
Зверев
31
Галкин
96
Дударин
98
Хаджимусала
67
Питинцев
83
Черкасов
89
Фролов
3-2-3-2
1
Матюнин
23
Артеменко
3
Семенов
6
Гамзатов
24
Ивашин
67
Ерохин
7
Михайловский
13
Куприянов
8
Зарецкий
10
Максимчук
9
Кожухарь
98
Хаджимусала
94
Миллер
94
Миллер
98
Хаджимусала
31
Галкин
72
Бирюк
72
Бирюк
31
Галкин
24
Ивашин
14
Пещеров
14
Пещеров
24
Ивашин
Остались в запасе
Оренбург-2
Победа
64
Егор Постриган
ЦЗ
84
Архип Ефремов
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
35
Константин Мелентьев
ЦЗ
8
Алихан Малкандуев
ЦЗ
21
Абдурахман Курбаналиев
ЦЗ
21
Иван Кабаев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Макеев
Остались в запасе
64
Егор Постриган
ЦЗ
84
Архип Ефремов
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
Остались в запасе
35
Константин Мелентьев
ЦЗ
8
Алихан Малкандуев
ЦЗ
21
Абдурахман Курбаналиев
ЦЗ
21
Иван Кабаев
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Главный тренер
Олег Макеев
Статистика матча Оренбург-2 - Победа
2
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
12
15
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
3
Информация о матче
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург-2
Победа
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
15 апреля
12
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
15 апреля
12
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Оренбург-2
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+