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«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77

13 июня 2026 10:08
Победа - Рубин-2
14 июн. 2026, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
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1.77
Фора (-1) на «Победу»
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14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Победа» и «Рубин-2».

«Победа»

Хасавюртовская «Победа» занимает третье место в турнирной таблице (22 очка после 11 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в пяти последних матчах, в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Артур Максимчук уже отметился восемью мячами. Оборона действует достаточно надeжно – 1.00 пропущенного в среднем. Домашняя форма также на стороне хозяев: они не проигрывают в пяти из шести последних матчей на своeм поле. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Динамо Барнаул» (2:0). В личной встрече в апреле «Победа» обыграла «Рубин-2» на выезде (2:0).

«Рубин-2»

Казанский дубль располагается на десятом месте (11 очков). Команда переживает кризис: не может выиграть в четырeх последних матчах. В атаке «Рубин-2» действует средне – 1.40 гола в среднем за последние пять игр (семь голов в пяти встречах), причeм забивает в трeх последних матчах. Оборона пропускает 1.20 в среднем, и клуб пропускает в четырeх последних встречах. В прошлом туре казанцы уступили «Челябинску-2» на своeм поле (1:2). Гости умеют забивать, но их защита регулярно допускает ошибки.

Факты о командах

«Победа»

  • 3-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Артур Максимчук (8)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Не проигрывают дома в 5 из 6 матчей

«Рубин-2»

  • 10-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Адель Тешкин (4)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • 4 матча без побед
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Победа» – «Рубин-2»

«Победа» является явным фаворитом благодаря высокому месту в таблице, стабильной атаке и положительной истории личных встреч. «Рубин-2» не выигрывает уже четыре матча и регулярно пропускает. Хозяева должны побеждать, и с высокой вероятностью сделают это с разницей минимум в два мяча. Гол от гостей возможен, учитывая их способность забивать, но вряд ли он спасeт «Рубин-2» от поражения.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на «Победу» – коэффициент 1.77
  • Индивидуальный тотал «Победы» больше 1.5

1.77
Фора (-1) на «Победу»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Рубин-2 Победа
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