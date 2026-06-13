14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Победа» и «Рубин-2».

«Победа»

Хасавюртовская «Победа» занимает третье место в турнирной таблице (22 очка после 11 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в пяти последних матчах, в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Артур Максимчук уже отметился восемью мячами. Оборона действует достаточно надeжно – 1.00 пропущенного в среднем. Домашняя форма также на стороне хозяев: они не проигрывают в пяти из шести последних матчей на своeм поле. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Динамо Барнаул» (2:0). В личной встрече в апреле «Победа» обыграла «Рубин-2» на выезде (2:0).

«Рубин-2»

Казанский дубль располагается на десятом месте (11 очков). Команда переживает кризис: не может выиграть в четырeх последних матчах. В атаке «Рубин-2» действует средне – 1.40 гола в среднем за последние пять игр (семь голов в пяти встречах), причeм забивает в трeх последних матчах. Оборона пропускает 1.20 в среднем, и клуб пропускает в четырeх последних встречах. В прошлом туре казанцы уступили «Челябинску-2» на своeм поле (1:2). Гости умеют забивать, но их защита регулярно допускает ошибки.

Факты о командах

«Победа»

3-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Артур Максимчук (8)

За 5 матчей: 2.00 забито, 1.00 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Не проигрывают дома в 5 из 6 матчей

«Рубин-2»

10-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Адель Тешкин (4)

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено

4 матча без побед

Забивают в 3 последних матчах

Пропускают в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Победа» – «Рубин-2»

«Победа» является явным фаворитом благодаря высокому месту в таблице, стабильной атаке и положительной истории личных встреч. «Рубин-2» не выигрывает уже четыре матча и регулярно пропускает. Хозяева должны побеждать, и с высокой вероятностью сделают это с разницей минимум в два мяча. Гол от гостей возможен, учитывая их способность забивать, но вряд ли он спасeт «Рубин-2» от поражения.

Рекомендованные ставки