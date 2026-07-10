Матч 1/4 финала Чемпионата мира между Норвегией и Англией пройдет 12 июля 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Норвежцы сенсационно выбили Бразилию в 1/8 финала (2:1) и подходят к игре с впечатляющей атакующей статистикой – они забивают во всех пяти последних матчах на турнире. Англичане также на ходу, побеждая в трех последних матчах и стабильно забивая, а их оборона выглядит более надежной. Сможет ли норвежская атака, которая регулярно находит путь к воротам, пробить организованную защиту англичан, или Англия продолжит свое победное шествие и выйдет в полуфинал?

Кто победит в матче

Сборная Норвегии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает во всех пяти последних матчах на турнире, но пропускает в пяти последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Норвежцы сенсационно обыграли Бразилию (2:1) в 1/8 финала, а на групповом этапе разгромили Ирак (4:1) и Сенегал (3:2), но уступили Франции (1:4). Их атака способна создавать моменты, но против такой организованной обороны, как у Англии, им будет сложно рассчитывать на положительный исход, особенно учитывая, что в очных встречах норвежцы уступают англичанам.

Англия подходит к игре с более сбалансированной статистикой: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно разгромила Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), сыграла вничью с Ганой, а в 1/16 и 1/8 финала обыграла ДР Конго (2:1) и Мексику (3:2). Англичане действуют организованно в обороне и стабильно забивают, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В очных встречах с Норвегией англичане имеют преимущество – две победы и две ничьи в четырех последних матчах, что дает им психологическое преимущество.

Итоговый вывод: Англия имеет преимущество в надежности обороны и истории личных встреч, тогда как Норвегия уступает в стабильности защиты. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Англии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Англии.

Форма и история личных встреч

Норвегия забивает в пяти последних матчах, но и пропускает в пяти последних, тогда как Англия побеждает в трех последних и имеет более надежную оборону. В очных встречах англичане имеют преимущество – две победы и две ничьи в четырех последних матчах, что дает им психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Прогноз на победителя

Англия имеет более организованную оборону и преимущество в очных встречах, тогда как Норвегия, несмотря на мощную атаку, регулярно пропускает. Учитывая эти факторы, победа Англии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Англии с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/4 финала между Норвегией и Англией состоится 12 июля 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».