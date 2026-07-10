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Норвегия – Англия: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026

10 июля 2026 8:52
Норвегия - Англия
12 июл. 2026, воскресенье 00:00 | Чемпионат мира, 1/4 финала
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1.90
Победа Англии
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Матч 1/4 финала Чемпионата мира между Норвегией и Англией пройдет 12 июля 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Норвежцы сенсационно выбили Бразилию в 1/8 финала (2:1) и подходят к игре с впечатляющей атакующей статистикой – они забивают во всех пяти последних матчах на турнире. Англичане также на ходу, побеждая в трех последних матчах и стабильно забивая, а их оборона выглядит более надежной. Сможет ли норвежская атака, которая регулярно находит путь к воротам, пробить организованную защиту англичан, или Англия продолжит свое победное шествие и выйдет в полуфинал?

Кто победит в матче

Сборная Норвегии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает во всех пяти последних матчах на турнире, но пропускает в пяти последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Норвежцы сенсационно обыграли Бразилию (2:1) в 1/8 финала, а на групповом этапе разгромили Ирак (4:1) и Сенегал (3:2), но уступили Франции (1:4). Их атака способна создавать моменты, но против такой организованной обороны, как у Англии, им будет сложно рассчитывать на положительный исход, особенно учитывая, что в очных встречах норвежцы уступают англичанам.

Англия подходит к игре с более сбалансированной статистикой: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно разгромила Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), сыграла вничью с Ганой, а в 1/16 и 1/8 финала обыграла ДР Конго (2:1) и Мексику (3:2). Англичане действуют организованно в обороне и стабильно забивают, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В очных встречах с Норвегией англичане имеют преимущество – две победы и две ничьи в четырех последних матчах, что дает им психологическое преимущество.

Итоговый вывод: Англия имеет преимущество в надежности обороны и истории личных встреч, тогда как Норвегия уступает в стабильности защиты. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Англии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Англии.

Форма и история личных встреч

Норвегия забивает в пяти последних матчах, но и пропускает в пяти последних, тогда как Англия побеждает в трех последних и имеет более надежную оборону. В очных встречах англичане имеют преимущество – две победы и две ничьи в четырех последних матчах, что дает им психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 0
03.09.2014
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные,
Норвегия
0 : 1
26.05.2012
Англия

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
0
Давид Меллер Вольф
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
10
Мартин Эдегор
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
6
Патрик Берг
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
20
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Нико О'Райли
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ПЗ
7
Букайо Сака
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
18
Энтони Гордон
ЦП
4
Деклан Райс
ЦП
8
Эллиот Андерсон
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
4-3-3
1
Нюланд
0
Меллер Вольф
3
Айер
17
Хеггем
26
Рюэрсон
10
Эдегор
8
Берге
6
Берг
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
4-5-1
1
Пикфорд
26
Куанса
2
Конса
6
Гехи
3
О'Райли
7
Сака
18
Гордон
4
Райс
8
Андерсон
10
Беллингем
9
Кейн
Остались в запасе
Норвегия
Англия
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Томас Тухель

Прогноз на победителя

Англия имеет более организованную оборону и преимущество в очных встречах, тогда как Норвегия, несмотря на мощную атаку, регулярно пропускает. Учитывая эти факторы, победа Англии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Англии с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/4 финала между Норвегией и Англией состоится 12 июля 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Норвегия – Англия: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026

1.90
Победа Англии
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Англия Норвегия
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