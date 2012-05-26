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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Англия
Норвегия - Англия: обзор матча 26 мая 2012
Норвегия
26.05.2012, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Англия
9'
Э. Янг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Норвегия - Англия
Замена
Р. Йенссен
️️️️
А. Теттей
90'
+1
88'
Замена
М. Келли
️️️️
Ф. Джонс
85'
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Даунинг
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Хенриксен
84'
Замена
Э. Хусеклепп
️️️️
Д. Браатен
74'
73'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Г. Бэрри
73'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Э. Янг
Замена
К. Гриндхейм
️️️️
М. Гамст Педерсен
62'
56'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Паркер
46'
Замена
Г. Бэрри
️️️️
С. Джеррард
Замена
Э. Рууд
️️️️
Т. Хогли
40'
Травма
Т. Хогли
39'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
0
Вадим Демидов
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
9
Даниэль Браатен
ЛП
5
Александер Теттей
ОП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
0
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ПП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Англия
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
18
Эшли Янг
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Фил Джонс
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
4
Джеймс Милнер
ЦП
4
Стивен Джеррард
ЦП
17
Скотт Паркер
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
3
Ким Андре Мадсен
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Англия
1
Джо Харт
ВР
5
Мартин Келли
ПЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
14
Тео Уолкотт
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-4-1
1
Ярстейн
6
Риисе
5
Хангеланд
0
Демидов
2
Хогли
5
Теттей
9
Браатен
19
Хенриксен
0
Педерсен
10
Эльюнусси
9
Абделлауе
3-2-4-1
23
Грин
3
Бэйнс
5
Лескотт
16
Ягиелка
16
Джонс
18
Янг
4
Милнер
4
Джеррард
17
Паркер
19
Даунинг
9
Кэрролл
2
Хогли
14
Рууд
14
Рууд
2
Хогли
0
Педерсен
0
Гриндхейм
0
Гриндхейм
0
Педерсен
5
Теттей
14
Йенссен
14
Йенссен
5
Теттей
19
Хенриксен
14
Бериша
14
Бериша
19
Хенриксен
9
Браатен
0
Хусеклепп
0
Хусеклепп
9
Браатен
16
Джонс
5
Келли
5
Келли
16
Джонс
18
Янг
11
Окслэд-Чемберлен
11
Окслэд-Чемберлен
18
Янг
Бэрри
8
Хендерсон
8
Хендерсон
Бэрри
4
Джеррард
15
Бэрри
15
Бэрри
4
Джеррард
19
Даунинг
19
Джонсон
19
Джонсон
19
Даунинг
17
Паркер
14
Уолкотт
14
Уолкотт
17
Паркер
Остались в запасе
Норвегия
Англия
3
Ким Андре Мадсен
ЦЗ
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
Главный тренер
Эгил Ольсен
1
Джо Харт
ВР
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
3
Ким Андре Мадсен
ЦЗ
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Норвегия - Англия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
"Россия-2" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 22:40 (прямая)
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