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    Эгил Ольсен

    Тренер
    Имя Эгил
    Фамилия Ольсен
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 21 апреля 1942
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Норвегия 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.01.2014 Польша 3 : 0 Норвегия
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