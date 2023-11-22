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Джермейн Дефо
Джермейн Дефо
Завершил карьеру
7 октября 1982 (43)
#9 | Нападающий
170 см | 65 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
С «Тоттенхэма» могут снять 10 очков за нарушения на трансфере в 2008 году
2023.11.22 10:06
Дефо – о темнокожих тренерах в Англии: «Цифры шокируют. Хочу добиться изменений»
2023.03.14 12:10
11
Дефо объявил о завершении карьеры в 39 лет
2022.03.24 14:42
2
Фото
39-летний Дефо вернулся в «Сандерленд» спустя 4,5 года
2022.02.01 11:55
Уолкотт совершил 23 голевых действия в АПЛ после выходов на замену. Это четвертый результат в истории
2020.07.16 23:31
Агуэро забил 162-й гол и вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
2019.03.31 15:41
1
Дефо перешел из «Борнмута» в «Рейнджерс»
2019.01.06 19:46
1
Фото
Дефо спустя 10 лет получил медаль Кубка Англии. Это его первый трофей
2018.12.25 22:39
46
Жиру – второй игрок в истории АПЛ, забивший 20 голов с замены
2018.11.25 08:45
1
Видео
Дефо набил татуировку в память о Брэдли Лоури. Мальчик скончался от рака в шесть лет
2018.10.19 00:09
1
Дефо: «На ЧМ-2010 было так скучно, что я и Руни однажды посмотрели запись его свадьбы»
2018.05.10 15:18
1
Видео
Дефо стал автором лучшего гола АПЛ в декабре
2018.01.12 13:21
3
Дефо хочет сыграть на чемпионате мира в России
2017.10.12 14:20
Видео
Дефо забил 36-му сопернику в Премьер-лиге из 39-ти
2017.09.16 00:02
2
Фото
Дефо – в адрес Брэдли Лоуэри: «Бог теперь держит тебя в руках, а я всегда буду хранить тебя в сердце»
2017.07.08 20:04
5
Дефо перешел в «Борнмут»
2017.06.29 17:56
2
Дефо перейдет из «Сандерленда» в клуб из АПЛ
2017.05.05 16:20
«Вест Хэм» заинтересован в покупке Дефо
2017.05.04 08:40
1
Лаллана: «Дефо заслуживает играть за сборную»
2017.03.27 07:39
Дефо — о Реднаппе: «Перед трансферами он звонил мне и говорил: «Не надо никаких медобследований, просто переходи и начинай забивать»
2017.02.15 16:20
Гэйл – лучший нападающий «Ньюкасла» со времен Ширера
2017.01.14 20:40
«Вест Хэм» увеличит предложение по Дефо
2017.01.04 19:18
«Кристал Пэлас» попытается приобрести Дефо
2016.12.27 09:12
Мойес заявил, что «Сандерленд» не отпустит Дефо зимой ни за какие деньги
2016.12.24 18:59
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«Вест Хэм» за 6 миллионов хочет приобрести Дефо
2016.12.23 01:36
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Дефо продлил контракт с «Сандерлендом»
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Дефо - единственный футболист, забивающий в АПЛ 15 сезонов подряд
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