Дефо набил татуировку в память о Брэдли Лоури. Мальчик скончался от рака в шесть лет 

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо в память о мальчике Брэдли Лоури, который скончался в 2017 году от рака.

Брэдли был болельщиком «Сандерленда», за который раньше выступал Дефо. Футболист часто навещал мальчика в больнице.

«Отношения с ним многое значат для меня. Что бы ни случилось, я всегда смогу посмотреть на татуировку и она немного ободрит меня», – сказал Дефо.

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