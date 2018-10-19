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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дефо набил татуировку в память о Брэдли Лоури. Мальчик скончался от рака в шесть лет 

    Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо в память о мальчике Брэдли Лоури, который скончался в 2017 году от рака.

    Брэдли был болельщиком «Сандерленда», за который раньше выступал Дефо. Футболист часто навещал мальчика в больнице.

    «Отношения с ним многое значат для меня. Что бы ни случилось, я всегда смогу посмотреть на татуировку и она немного ободрит меня», – сказал Дефо.

    «Моего храброго мальчика забрали ангелы». Трагедия шестилетнего фаната «Сандерленда», которую переживает весь мир

    Источник: Официальный твиттер Дефо

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    19.10.2018 00:09
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