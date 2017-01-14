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    Гэйл – лучший нападающий «Ньюкасла» со времен Ширера

    Отличившись в игре против «Брентфорда» (2:1), форвард Дуайт Гэйл стал первым игроком «Ньюкасла» после Алана Ширера, сумевшим забить за клуб 20 голов в сезоне. Подобное достижение удавалось Ширеру в сезоне-2003/2004.

    Гэйл перешел в «Ньюкасл» летом 2016 года. «Кристал Пэлас» получил за форварда 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету английского нападающего 20 голов и две голевые передачи в 22-х матчах Чемпионшипа.

    Отметим, что к другому достижению Ширера сегодня приблизился форвард «Сандерленда» Джермейн Дефо. Гол англичанина в ворота «Сток Сити» стал для него 21-м в январе. Ширер за всю карьеру забил в первом месяце года 23 гола.

    Источник: Twitter

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    14.01.2017 20:40
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