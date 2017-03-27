Лаллана: «Дефо заслуживает играть за сборную»

Полузащитник сборной Англии Адам Лаллана отметил вторую молодость, которую переживает Джермейн Дефо. 34-летний нападающий стал автором одного из голов национальной команды в ворота Литвы (2:0) в рамках матча пятого тура группы F квалификации чемпионата мира-2018.

«У меня сложилось такое чувство, что я играю в одной команде с 25-летним Дефо. Когда-то мой отец брал меня на матчи «Борнмута», за который Джермейн выступал. Тогда он забил в 10 играх подряд. Поэтому для меня играть с ним сейчас в составе сборной Англии – настоящая фантастика!

Да, это все тот же Джермейн Дефо, которого все знают. Он заслуживает играть за сборную, потому что проводит один из лучших сезонов в карьере», – заявил Лаллана.

Напомним, что в текущем сезоне Дефо сыграл 28 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 14 голов. Матч с Литвой стал для форварда первым за сборную с ноября 2013 года, а последний гол за национальную команду он забил в марте того же года.