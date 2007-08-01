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    Дефо спустя 10 лет получил медаль Кубка Англии. Это его первый трофей

    Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо получил золотую медаль Кубка Англии-2007/08.

    В упомянутом розыгрыше трофея англичанин выступал за «Тоттенхэм», но после победного полуфинала перешел в «Портсмут». «Шпоры» в решающем матче обыграли «Челси» со счетом 2:1.

    Награду 36-летнему Дефо вручил руководитель EFL по развитию молодежи Дэвид Уэтерол.

    Медаль стала первым трофеем в 19-летней профессиональной карьере экс-игрока сборной Англии. В текущем сезоне Премьер-лиги он отдал одну результативную передачу в восьми матчах всех клубных турниров.

    После 18-ти туров АПЛ «Борнмут» занимает восьмое место турнирной таблице.

    Источник: Daily Mail

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