Дефо спустя 10 лет получил медаль Кубка Англии. Это его первый трофей

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо получил золотую медаль Кубка Англии-2007/08.

В упомянутом розыгрыше трофея англичанин выступал за «Тоттенхэм», но после победного полуфинала перешел в «Портсмут». «Шпоры» в решающем матче обыграли «Челси» со счетом 2:1.

Награду 36-летнему Дефо вручил руководитель EFL по развитию молодежи Дэвид Уэтерол.

Медаль стала первым трофеем в 19-летней профессиональной карьере экс-игрока сборной Англии. В текущем сезоне Премьер-лиги он отдал одну результативную передачу в восьми матчах всех клубных турниров.

После 18-ти туров АПЛ «Борнмут» занимает восьмое место турнирной таблице.