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    «Вест Хэм» заинтересован в покупке Дефо

    Руководство клуба «Вест Хэм» заинтересовано в приобретении форварда «Сандерленда» Джермейна Дефо. Сделка может состояться в ближайшее летнее трансферное окно. Сумма сделки не сообщается, но трансферная стоимость футболиста оценивается в 6,5 миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах Дефо также заинтересован «Борнмут».

    В текущем сезоне 34-летний футболист сыграл в Премьер-лиге 34 матча, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи

    Источник: Skysports

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    04.05.2017 08:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 4 мая 2017, 11:16

      Качественный нападающий...жаль что не играл в топ клубах

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