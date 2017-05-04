«Вест Хэм» заинтересован в покупке Дефо

Руководство клуба «Вест Хэм» заинтересовано в приобретении форварда «Сандерленда» Джермейна Дефо. Сделка может состояться в ближайшее летнее трансферное окно. Сумма сделки не сообщается, но трансферная стоимость футболиста оценивается в 6,5 миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах Дефо также заинтересован «Борнмут».

В текущем сезоне 34-летний футболист сыграл в Премьер-лиге 34 матча, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи