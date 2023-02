Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо стал автором лучшего гола АПЛ в декабре.

Форвард отметился дублем в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2), один из его голов получил награду.

В текущем сезоне АПЛ игрок принял участие в 15 матчах, отметившись тремя голами.

Congratulations, @IAmJermainDefoe!



Your fabulous strike wins the December @carling Goal of the Month award... pic.twitter.com/BB1drxrlaJ