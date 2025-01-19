АПЛ. «Манчестер Сити» уничтожил «Ипсвич» – 6:0! У Де Брюйне 3 ассиста, Фоден сделал 2+1

«Манчестер Сити» разгромно победил в 22-м туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы на выезде обыграла «Ипсвич Таун» со счетом 6:0.

Кевин Де Брюйне оформил ассистентский хет-трик, у Фила Фодена 2+1, у Матео Ковачича и Жереми Доку по 1+1, Эрлинг Холанд тоже забил.

Набрав три очка, «Сити» вернулся в топ-4 АПЛ, поднявшись на 4-е место в таблице. «Ипсвич» идет в зоне вылета – на 18-й строчке.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Ипсвич Таун – Манчестер Сити – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Фоден, 27; 0:2 – Ковачич, 30; 0:3 – Фоден, 42; 0:4 – Доку, 49; 0:5 – Холанд, 57; 0:6 – Макэйти, 69.

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