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    • АПЛ. «Манчестер Сити» уничтожил «Ипсвич» – 6:0! У Де Брюйне 3 ассиста, Фоден сделал 2+1

    АПЛ. «Манчестер Сити» уничтожил «Ипсвич» – 6:0! У Де Брюйне 3 ассиста, Фоден сделал 2+1

    «Манчестер Сити» разгромно победил в 22-м туре чемпионата Англии.

    Команда Хосепа Гвардиолы на выезде обыграла «Ипсвич Таун» со счетом 6:0.

    Кевин Де Брюйне оформил ассистентский хет-трик, у Фила Фодена 2+1, у Матео Ковачича и Жереми Доку по 1+1, Эрлинг Холанд тоже забил.

    Набрав три очка, «Сити» вернулся в топ-4 АПЛ, поднявшись на 4-е место в таблице. «Ипсвич» идет в зоне вылета – на 18-й строчке.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Ипсвич Таун – Манчестер Сити – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Фоден, 27; 0:2 – Ковачич, 30; 0:3 – Фоден, 42; 0:4 – Доку, 49; 0:5 – Холанд, 57; 0:6 – Макэйти, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.01.2025 21:23
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1737359851
    Похоже Ман Сити начинает просыпаться от затянувшегося кризиса.
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