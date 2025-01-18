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    Кокшаров прокомментировал сравнения с Холандом

    Новичок «Пари НН» Александр Кокшаров высказался о сравнениях с Эрлингом Холандом.

    – В «Краснодаре» тебя называли Холандом. В «Пари НН» тоже, или ты хочешь, чтобы об этом говорили как можно меньше?

    – Когда я приехал в «Пари НН», то первые два дня вообще не слышал «Холанд». Честно, даже удивился. Сейчас, правда, это начало проскакивать, но, конечно, в положительном ключе. В целом не могу сказать, что мне по душе эти сравнения.

    Надеюсь, что со временем это вообще уйдет. Надо больше забивать голов. Тогда будет больше поводов, чтобы звучала моя фамилия, а не Холанда.

    • Кокшаров арендован до лета у «Краснодара».
    • 19-летний Кокшаров стоит 500 тысяч евро.
    • В этом сезоне у него 0 матчей в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Пари НН»

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    18.01.2025 20:36
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1737224503
    Очень неуместное грустное сравнение. (((
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