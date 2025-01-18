Кокшаров прокомментировал сравнения с Холандом

Новичок «Пари НН» Александр Кокшаров высказался о сравнениях с Эрлингом Холандом.

– В «Краснодаре» тебя называли Холандом. В «Пари НН» тоже, или ты хочешь, чтобы об этом говорили как можно меньше?

– Когда я приехал в «Пари НН», то первые два дня вообще не слышал «Холанд». Честно, даже удивился. Сейчас, правда, это начало проскакивать, но, конечно, в положительном ключе. В целом не могу сказать, что мне по душе эти сравнения.

Надеюсь, что со временем это вообще уйдет. Надо больше забивать голов. Тогда будет больше поводов, чтобы звучала моя фамилия, а не Холанда.