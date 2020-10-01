Статистика по турнирам

Шотландия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Шотландия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Шотландия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Англии 2008 Товарищеские матчи 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008