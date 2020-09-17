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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Линкольн - Рейнджерс
Линкольн - Рейнджерс: обзор матча 17 сентября 2020
Линкольн
17.09.2020, четверг, 18:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 5
Завершен
Рейнджерс
21'
Д. Тавернье
45+4'
К. Голдсон
67'
А. Морелос
84'
Д. Дефо
88'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Линкольн - Рейнджерс
88'
ГОЛ! 0:5!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Дефо
84'
ГОЛ! 0:4!
Д. Дефо
Пас отдал
Я. Хаджи
74'
Желтая карточка
Я. Хаджи
67'
ГОЛ! 0:3!
А. Морелос
Пас отдал
Г. Камара
67'
Замена
Д. Дефо
️️️️
С. Иттен
Замена
D. Gámiz
️️️️
С. Вайзмэн
56'
Замена
Т. Де Барр
️️️️
Э. Эрнандес
52'
46'
Замена
А. Морелос
️️️️
Д. Тавернье
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
К. Голдсон
Пас отдал
Б. Баришич
42'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
К. Руф
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
22
Грэм Торилья
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Линкольн
1
Лоло Солер
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
11
Кайл Кашаро
ЛП
17
Джейми Кумбес
ЦФ
12
Eric Franc Same Mfoumou
ЦФ
17
Diego Gámiz
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
3-3-1-3
1
Голдвин
14
Чиполина
20
Бритто
24
Сержант
6
Лопеш
8
Яхайя
2
Вайзмэн
22
Торилья
7
Кашаро
7
Эрнандес
9
Гомес
4-2-1-3
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
25
Эдмундсон
3
Баришич
18
Камара
37
Эрфилд
10
Хаджи
10
Иттен
21
Стюарт
7
Руф
2
Вайзмэн
17
17
2
Вайзмэн
7
Эрнандес
11
Де Барр
11
Де Барр
7
Эрнандес
7
Руф
2
Паттерсон
2
Паттерсон
7
Руф
10
Иттен
9
Дефо
9
Дефо
10
Иттен
2
Тавернье
9
Морелос
9
Морелос
2
Тавернье
Остались в запасе
Линкольн
Рейнджерс
1
Лоло Солер
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
17
Джейми Кумбес
ЦФ
12
Eric Franc Same Mfoumou
ЦФ
11
Кайл Кашаро
ЛП
Главный тренер
Майк МакИлви
77
Райан Кент
ЛВ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
1
Лоло Солер
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
17
Джейми Кумбес
ЦФ
12
Eric Franc Same Mfoumou
ЦФ
11
Кайл Кашаро
ЛП
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Линкольн - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Виктория Стэдиум
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