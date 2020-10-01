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Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Галатасарай
Рейнджерс - Галатасарай: обзор матча 01 октября 2020
Рейнджерс
01.10.2020, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Галатасарай
52'
С. Эрфилд
59'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Галатасарай
Замена
С. Иттен
️️️️
А. Морелос
87'
Замена
Р. Джек
️️️️
Я. Хаджи
78'
73'
Замена
М. Дианье
️️️️
С. Фегули
66'
Замена
О. Этебо
️️️️
Ю. Бельханда
65'
Замена
О. Байрам
️️️️
Р. Бабел
ГОЛ! 2:0!
Д. Тавернье
Пас отдал
Б. Баришич
59'
ГОЛ! 1:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
Я. Хаджи
52'
29'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
22
Хеландер
2
Тавернье
10
Дэвис
18
Камара
37
Эрфилд
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
4-1-2-3
99
Озтюрк
3
Эльабделлауи
27
Люиндама
23
Маркао
25
Линнес
8
Фегули
14
Антальялы
20
Бельханда
9
Фалькао
8
Бабел
11
Килинк
10
Хаджи
8
Джек
8
Джек
10
Хаджи
9
Морелос
10
Иттен
10
Иттен
9
Морелос
8
Бабел
18
Байрам
18
Байрам
8
Бабел
20
Бельханда
5
Этебо
5
Этебо
20
Бельханда
8
Фегули
45
Дианье
45
Дианье
8
Фегули
Остались в запасе
Рейнджерс
Галатасарай
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Рейнджерс - Галатасарай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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