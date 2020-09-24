Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виллем II - Рейнджерс
Виллем II - Рейнджерс: обзор матча 24 сентября 2020
Виллем II
24.09.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 4
Завершен
Рейнджерс
22'
Д. Тавернье (П)
25'
Р. Кент
55'
Ф. Хеландер
71'
Ф. Хеландер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Рейнджерс
Желтая карточка
В. Павлидис
81'
79'
Замена
С. Иттен
️️️️
А. Морелос
74'
Замена
Р. Мулумба
️️️️
Б. Баришич
72'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Кент
71'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Хеландер
Пас отдал
Д. Тавернье
66'
Желтая карточка
А. Морелос
Замена
М. Келерт
️️️️
Д. Саддики
60'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ч. Наннели
60'
55'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Хеландер
Пас отдал
С. Дэвис
25'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кент
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тавернье
6'
Желтая карточка
Б. Баришич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
31
Майк Трезор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
4-3-1-2
87
Рюйтер
17
Кен
8
Хольмен
4
18
Нелом
7
Наннели
8
Ллонч
17
Саддики
61
Саглам
14
Павлидис
31
Трезор
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
22
Хеландер
6
Голдсон
3
Баришич
10
Дэвис
18
Камара
37
Эрфилд
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
17
Саддики
27
Келерт
27
Келерт
17
Саддики
7
Наннели
10
Йебоа
10
Йебоа
7
Наннели
77
Кент
11
Джонс
11
Джонс
77
Кент
3
Баришич
21
Мулумба
21
Мулумба
3
Баришич
9
Морелос
10
Иттен
10
Иттен
9
Морелос
Остались в запасе
Виллем II
Рейнджерс
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Виллем II - Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
Новости команд
Все
Виллем II
Рейнджерс
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+