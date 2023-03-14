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    Какой вы футболист?

    Дефо – о темнокожих тренерах в Англии: «Цифры шокируют. Хочу добиться изменений»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермейн Дефо прокомментировал результаты отчета, из которого следует, что доля темнокожих тренеров и управленцев в английском футболе составляет 4,4%.

    «Это одна из причин, почему я хочу добиться изменений. Честно говоря, я знал об этих цифрах, и иногда мне очень неприятно говорить об этом, потому что я чувствую, что говорю об одном и том же в течение многих лет.

    Я на протяжении многих лет разговаривал с такими игроками, как Лес Фердинанд, Иан Райт, Джон Барнс, Сол Кэмпбелл, Дуайт Йорк, о том, что они не получают возможности стать тренером или менеджером после окончания карьеры игрока. Кажется, что ситуация улучшается, но ненамного.

    Если я смог стать тренером, то и игроки следующего поколения могут задуматься о том, чтобы стать тренером. Но, если честно, цифры шокируют.

    За годы многие игроки с лицензиями – громкие имена, легенды Премьер-лиги – не получали возможностей. Я готов начать с самого низа. Но посмотрим, представится ли мне возможность, когда я проделаю тяжелую работу и получу лицензию», – сказал Дефо.

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    Источник: BBC

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    14.03.2023 12:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 14 марта, 15:58

      ВильЯм, а ты не думал что может просто у этих тренеров уровень не очень, а не потому что у них цвет кожи темнее??? Толку что у Лэмпарда с Джерардом цвет светлый, всё равно дыра, а не тренеры!

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr 14 марта, 12:37

      Очередной афроанглосакс запел. И причём здесь цвет кожи?
      Если "игроки с лицензиями – громкие имена, легенды Премьер-лиги" не получают возможности стать тренером или менеджером после окончания карьеры игрока, значит не верят в их способности.
      Не все же Лобановские, Капеллы, Анчелотти, Трапаттони...........

      3
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > ilichkadr 14 марта, 12:52

      Нет, нет, нет. Ввести в тренера Лиги 50% афроурожденцев, хотя бы 25% светло голубых и в штабе каждой команды по одному трнсвеститу, чтоб на любой вкус

      2
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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Дядя Серёжа 14 марта, 13:01

      Ну, как вариант возможен такой расклад. Кому-то же надо бутсы начищать, трусы стирать, шнурки гладить.............
      P.S. Что-то с англосаксами последнее время происходят странные вещи. С чего бы это?

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > ilichkadr 14 марта, 13:11

      меня удивляют, почему вас в рф это так беспокоит.
      у них свои скрепы, у нас свои.

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > сутулая собака и лисы 14 марта, 13:31

      И с чего ты взял, что нас в РФ это так беспокоит? Это вас голожопых/ черножопых/BLMэшных....в гейропе что ни день, то очередной демовысер обсуждают. Мы в РФ только улыбаемся, иногда хохмим.......

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      Рейтинг: +1426

      Fialet > Дядя Серёжа 14 марта, 13:54

      Скорее всего так и сделают. В кино же ввели нечто подобное.

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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 > ilichkadr 14 марта, 14:03

      "Всё от таланта зависит", как говаривал Косой в "Джентльменах удачи". )))
      Райкард и Гуллит - оба родом с Суринама, по-моему - тренировали.
      И тренировали не какой-нибудь там "20 лет без урожая", а БОЛЬШИЕ команды.
      Результат, правда, их тренерской деятельности совсем не впечатлил...

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 14 марта, 15:18

      На вкус и цвет товарищей нет... Ретро
      А новые поколения встают на колени...

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > сутулая собака и лисы 14 марта, 15:21

      Плевать на вас, сутулых и хитрых,
      Вы зачем высовываетесь с русскими титрами?

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > subbotaspartak 14 марта, 15:26

      Они здесь пытаются подзаработать хотя бы на доширак. Чай на чужбине не сладко............

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