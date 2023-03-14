Дефо – о темнокожих тренерах в Англии: «Цифры шокируют. Хочу добиться изменений»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермейн Дефо прокомментировал результаты отчета, из которого следует, что доля темнокожих тренеров и управленцев в английском футболе составляет 4,4%.

«Это одна из причин, почему я хочу добиться изменений. Честно говоря, я знал об этих цифрах, и иногда мне очень неприятно говорить об этом, потому что я чувствую, что говорю об одном и том же в течение многих лет.

Я на протяжении многих лет разговаривал с такими игроками, как Лес Фердинанд, Иан Райт, Джон Барнс, Сол Кэмпбелл, Дуайт Йорк, о том, что они не получают возможности стать тренером или менеджером после окончания карьеры игрока. Кажется, что ситуация улучшается, но ненамного.

Если я смог стать тренером, то и игроки следующего поколения могут задуматься о том, чтобы стать тренером. Но, если честно, цифры шокируют.

За годы многие игроки с лицензиями – громкие имена, легенды Премьер-лиги – не получали возможностей. Я готов начать с самого низа. Но посмотрим, представится ли мне возможность, когда я проделаю тяжелую работу и получу лицензию», – сказал Дефо.