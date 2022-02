39-летний Дефо вернулся в «Сандерленд» спустя 4,5 года

«Сандерленд» объявил о подписании контракта с нападающим Джермейном Дефо до конца сезона.

В январе 39-летний форвард расторг контракт с «Рейнджерс».

We are delighted to welcome Jermain Defoe back to the Stadium of Light on an initial contract until the end of the 2021-22 season! #SAFC | #DefoeHomecoming