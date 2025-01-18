Холанд заключил крупнейший контракт в истории футбола

В Англии пришли к выводу, что новое соглашение Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» стало самым крупным в истории футбола.
Его зарплата выросла с 865 тысяч фунтов в неделю до почти миллиона с учетом всех бонусов и других выплат.
Учитывая срок договора (до лета 2034 года), новый контракт Холанда с клубом АПЛ является крупнейшим в футбольной истории.
- Норвежский форвард проводит 3-й сезон в «Сити».
- Его статистика: 126 матчей, 111 голов, 15 ассистов.
- Предыдущий договор Холанда истекал летом 2027 года.