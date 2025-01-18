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    Холанд заключил крупнейший контракт в истории футбола

    В Англии пришли к выводу, что новое соглашение Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» стало самым крупным в истории футбола.

    Его зарплата выросла с 865 тысяч фунтов в неделю до почти миллиона с учетом всех бонусов и других выплат.

    Учитывая срок договора (до лета 2034 года), новый контракт Холанда с клубом АПЛ является крупнейшим в футбольной истории.

    • Норвежский форвард проводит 3-й сезон в «Сити».
    • Его статистика: 126 матчей, 111 голов, 15 ассистов.
    • Предыдущий договор Холанда истекал летом 2027 года.

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    Источник: Daily Mail

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    18.01.2025 15:00
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1737202983
    Береги ноги, Эрлинг! ""
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1737211223
    Статистика конечно запредельная
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