Холанд заключил крупнейший контракт в истории футбола

В Англии пришли к выводу, что новое соглашение Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» стало самым крупным в истории футбола.

Его зарплата выросла с 865 тысяч фунтов в неделю до почти миллиона с учетом всех бонусов и других выплат.

Учитывая срок договора (до лета 2034 года), новый контракт Холанда с клубом АПЛ является крупнейшим в футбольной истории.