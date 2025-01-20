Силкин дал совет «Динамо», что делать с невозвращенцем Бителло

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал демарш полузащитника Бителло.

Сейчас хавбек близок к уходу в «Ботафого». Он отказался возвращаться в Россию из отпуска.

Его договор с «Динамо» рассчитан до 2028 года.

Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.

«Я считаю, что сейчас в «Динамо» перебор иностранцев, их слишком много. И это проблема. Зачем они нужны? Такие, которые, как Бителло, будут выкручивать руки команде?

Гнать таких нужно. Сейчас уже не те легионеры, что раньше приезжали», – сказал Силкин.