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    • Силкин дал совет «Динамо», что делать с невозвращенцем Бителло

    Силкин дал совет «Динамо», что делать с невозвращенцем Бителло

    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал демарш полузащитника Бителло.

    • Сейчас хавбек близок к уходу в «Ботафого». Он отказался возвращаться в Россию из отпуска.
    • Его договор с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
    • Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.

    «Я считаю, что сейчас в «Динамо» перебор иностранцев, их слишком много. И это проблема. Зачем они нужны? Такие, которые, как Бителло, будут выкручивать руки команде?

    Гнать таких нужно. Сейчас уже не те легионеры, что раньше приезжали», – сказал Силкин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.01.2025 23:07
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    Комментарии (2)
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    mutabor0992
    1737405217
    Тоже мне иксПерд!Раньше легионеры были те,а сейчас эти.Да и ситуация раньше была та(с еврокубками),а сейчас эта(без еврокубков).
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    FanatSerj
    1737440373
    Мы уже посмотрели как Динамо без Бителло играет - никак, т.е вообще никак Караскаль и близко его заменить на поле не может как сам планировал Личка.
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