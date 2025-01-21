Реакция Семака на трансфер Энрике в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о приходе нападающего Луиса Энрике.

«Луис Энрике – наш новый игрок. Мы рады его видеть в нашей команде. Надеюсь, он поможет в достижении тех целей, что есть перед нами.

Наша общая задача, чтобы он чувствовал себя как дома, побыстрее адаптировался. Думаю, все и будем это делать [помогать]. Рады, добро пожаловать!» – сказал Семак на видео на ютуб-канале «Зенита».