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    Реакция Семака на трансфер Энрике в «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о приходе нападающего Луиса Энрике.

    «Луис Энрике – наш новый игрок. Мы рады его видеть в нашей команде. Надеюсь, он поможет в достижении тех целей, что есть перед нами.

    Наша общая задача, чтобы он чувствовал себя как дома, побыстрее адаптировался. Думаю, все и будем это делать [помогать]. Рады, добро пожаловать!» – сказал Семак на видео на ютуб-канале «Зенита».

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
    • По данным Metaratings.ru, сумма сделки может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
    • По данным L’Equipe, сумма трансфера составит 33+2 миллиона евро, а все деньги в итоге получит «Лион», у которого один владелец с «Ботафого».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1737408486
    С Энрике то понятно, ты сам то возьмись рулить как нужно Сергей
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