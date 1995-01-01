Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла»

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих трансферов января.

Самым дорогим трансфером стал переход нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича в «Ювентус» за 81,6 миллиона евро.

В топ-5 вошли два трансфера «Ньюкасла» – Бруно Гимараеш и Крис Вуд. В конце 2021 года клуб купили саудовские инвесторы.

Душан Влахович («Фиорентина» – «Ювентус»), 81,6 миллиона евро. Ферран Торрес («Ман Сити» – «Барселона»), 55 миллионов. Луис Диас («Порту» – «Ливерпуль»), 45 миллионов. Бруно Гимараеш («Лион» – «Ньюкасл»), 42,1 миллиона. Крис Вуд («Бернли» – «Ньюкасл»), 30 миллионов. Люка Динь («Эвертон» – «Астон Вилла), 30 миллионов.

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