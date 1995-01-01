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    Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла»

    Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих трансферов января.

    Самым дорогим трансфером стал переход нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича в «Ювентус» за 81,6 миллиона евро.

    В топ-5 вошли два трансфера «Ньюкасла» – Бруно Гимараеш и Крис Вуд. В конце 2021 года клуб купили саудовские инвесторы.

    1. Душан Влахович («Фиорентина» – «Ювентус»), 81,6 миллиона евро.
    2. Ферран Торрес («Ман Сити» – «Барселона»), 55 миллионов.
    3. Луис Диас («Порту» – «Ливерпуль»), 45 миллионов.
    4. Бруно Гимараеш («Лион» – «Ньюкасл»), 42,1 миллиона.
    5. Крис Вуд («Бернли» – «Ньюкасл»), 30 миллионов.
    6. Люка Динь («Эвертон» – «Астон Вилла), 30 миллионов.

    Трансфер Влаховича обойдется «Ювентусу» в 91,6 миллиона (Фабрицио Романо)

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    Источник: Transfermarkt

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