Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла»

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих трансферов января.
Самым дорогим трансфером стал переход нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича в «Ювентус» за 81,6 миллиона евро.
В топ-5 вошли два трансфера «Ньюкасла» – Бруно Гимараеш и Крис Вуд. В конце 2021 года клуб купили саудовские инвесторы.
- Душан Влахович («Фиорентина» – «Ювентус»), 81,6 миллиона евро.
- Ферран Торрес («Ман Сити» – «Барселона»), 55 миллионов.
- Луис Диас («Порту» – «Ливерпуль»), 45 миллионов.
- Бруно Гимараеш («Лион» – «Ньюкасл»), 42,1 миллиона.
- Крис Вуд («Бернли» – «Ньюкасл»), 30 миллионов.
- Люка Динь («Эвертон» – «Астон Вилла), 30 миллионов.
Источник: Transfermarkt