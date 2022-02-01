Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла»

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих трансферов января.

Самым дорогим трансфером стал переход нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича в «Ювентус» за 81,6 миллиона евро.

В топ-5 вошли два трансфера «Ньюкасла» – Бруно Гимараеш и Крис Вуд. В конце 2021 года клуб купили саудовские инвесторы.