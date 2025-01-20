«Зенит» напомнил, что его новичок Энрике превзошел Месси

«Зенит» сообщил болельщикам, что новичок команды Луис Энрике получил по итогам 2024 года приз «Король Америки».
«В 2024 году Луис Энрике удостоился награды «Король Америки» – престижного приза лучшему игроку американских лиг, опередив Тьяго Алмаду, Джефферсона Саварино и Лионеля Месси», – написали петербуржцы.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
- По данным Metaratings.ru, сумма сделки может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
- По данным L’Equipe, сумма трансфера составит 33+2 миллиона евро, а все деньги в итоге получит «Лион», у которого один владелец с «Ботафого».