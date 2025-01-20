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    «Зенит» напомнил, что его новичок Энрике превзошел Месси

    «Зенит» сообщил болельщикам, что новичок команды Луис Энрике получил по итогам 2024 года приз «Король Америки».

    «В 2024 году Луис Энрике удостоился награды «Король Америки» – престижного приза лучшему игроку американских лиг, опередив Тьяго Алмаду, Джефферсона Саварино и Лионеля Месси», – написали петербуржцы.

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
    • По данным Metaratings.ru, сумма сделки может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
    • По данным L’Equipe, сумма трансфера составит 33+2 миллиона евро, а все деньги в итоге получит «Лион», у которого один владелец с «Ботафого».

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.01.2025 23:53
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    Комментарии (9)
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    БАЗАРА НЕТ
    1737409478
    Король добро пожаловать в клуб чемпион Зенит
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    Александр.Т.
    1737415473
    Как же его топ клубы Европы не купили превзошёл же Месси
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    Хулиганин
    1737437342
    Кинг-Конг
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    Sergey--google
    1737437705
    Похороните уже этого гнома за плинтусом. Рекламный проект завершен. Никто вам больше бабок за его упоминание не отстегнет
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    Каратель помойников
    1737440049
    Был король Америки,станет смотрящим за помойкой
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    ivany4
    1737441176
    Правильно говорят - не хочешь выглядеть дураком, не говори не подумавши!!)) Премия «Король Америки» вручается лучшему футболисту года в АМЕРИКАНСКИХ ЛИГАХ. Основатель премии — уругвайская газета El País. Нашли с кем сравнивать. А почему не с Неймаром?? не зная брода, не суйтесь в воду!! Для "знатоков" с (по)Мойки - Месси в 13 лет переехал в Европу, а вернулся в Американскую лигу, Интер Майами, в 2023 году. В свои 38 лет в 2024 году сумел занять 5 место в номинации на этот приз. Посмотрим чего будет стоить этот "король" в свои 38. Как бы не оказался "голым королем".))
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