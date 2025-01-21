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    • Медведев подтвердил, что «Зениту» не надо платить за Энрике

    Медведев подтвердил, что «Зениту» не надо платить за Энрике

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что клубу не пришлось платить за форварда Луиса Энрике.

    Трансфер «покрыт» уходом в «Ботафого» Артура и Вендела.

    «В рамках этих трех сделок Вендел сможет отправиться [в «Ботафого»] сразу после завершения чемпионата России – это обязательство с обеих сторон. Все условия – трансфера и личные – согласованы. И учитывая странные публикации о том, кто кому чего доплачивает, я смогу сказать, что ни «Зениту», ни «Ботафого» по завершению этих сделок никому ничего доплачивать не надо. Это полностью сбалансированная сделка.

    Под словом «сбалансированная» я могу сказать, что это 40, 10 и 50, либо сказать, что это 30, 20 и 10, либо что это 10, 5 и 5. Есть определенная финансовая конфиденциальность. Это сбалансированная сделка, и с учетом сумм и сроков платежей никто никому ничего доплачивать не будет.

    Еще хотел бы обратить [внимание] – вот говорят: рыночная стоимость футболиста такая-то, ссылаясь на Transfermakt. Хорошо известно, что у этого ресурса нет гарантированной трансферной оценки футболиста. Это индикативная оценка, и сделки, которые проходят, очень часто отличаются от того, что есть на этом ресурсе.

    Более того, там можно зарегистрироваться и высказать свое мнение об игроке, либо увеличить или уменьшить его стоимость, поэтому таких широковещательных заявлений о рыночной стоимости игрока делать не стоит. Его рыночная стоимость такая, сколько за игрока готовы заплатить», – сказал Медведев.

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
    • По данным Metaratings.ru, сумма сделки может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
    • По данным L’Equipe, сумма трансфера составит 33+2 миллиона евро, а все деньги в итоге получит «Лион», у которого один владелец с «Ботафого».

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (10)
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    WE ARE FOR PETER
    1737408388
    Вот так вот рылы и ваша пресса!
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    Красногвардейчик
    1737411967
    Очередное враньё от хама)))
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    Chicha
    1737438327
    Как можно верить этому миллеровской шестерке.
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    ScarlettOgusania
    1737438965
    ТАСС уполномочен заявить про "лапшу" от А. Медведева за 35 лимонов за целого "короля Америки" - все "покрыты" (бом.жами-осеменителями) Веделом и Артуром...))) да помним мы, Александр Иванович, про ваши лгбтэшные игры в раздевалках...)))
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    Каратель помойников
    1737439628
    Скоро выйдет новость что Энрике сам доплатил бздиниту чтобы играть в газовом болоте и получить паспорт.какой же "кристально чистый" тов.ведмедев,всегда правду говорит.
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    Интерес
    1737444170
    Медведев преподнёс подарок к ёлке- покрыл Энрике, как бычара тёлку.
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