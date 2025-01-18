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    • Экс-тренер Хусанова ответил, как будущий защитник «Ман Сити» оказался в Беларуси

    Экс-тренер Хусанова ответил, как будущий защитник «Ман Сити» оказался в Беларуси

    Павел Родненок, бывший тренер центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, раскрыл обстоятельства появления игрока в «Энергетике-БГУ».

    «Его привезли из Узбекистана, конкретно к Анатолию Ивановичу Юревичу. Он тогда написал для Хусанова личную программу развития, которую мы смогли реализовать только на полтора года.

    Юревич – выдающийся белорусский тренер. В то время в «Энергетике-БГУ» он занимал должность тренера по научно-методической работе. А вообще он идейный вдохновитель клуба в том виде, в котором тот сейчас находится.

    Хусанова буквально вручил Юревичу агент: «Сделайте хорошего игрока». Потому что он умеет делать игроков. На постсоветском пространстве это лучший тренер по подготовке и развитию молодых футболистов», – сказал Роднeнок.

    • «Манчестер Сити» договорился о трансфере футболиста сборной Узбекистана за 50 млн евро с учетом бонусов.
    • В Беларуси Хусанов был с 2022 по 2023 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.01.2025 13:49
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1737200528
    Повезло Хусанову, попал в хорошие руки. "*"*
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    Спартач80
    1737207858
    Не пора ли этого тренера пригласить Спартаку, в молодёжку ?...
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