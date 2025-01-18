Экс-тренер Хусанова ответил, как будущий защитник «Ман Сити» оказался в Беларуси

Павел Родненок, бывший тренер центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, раскрыл обстоятельства появления игрока в «Энергетике-БГУ».

«Его привезли из Узбекистана, конкретно к Анатолию Ивановичу Юревичу. Он тогда написал для Хусанова личную программу развития, которую мы смогли реализовать только на полтора года.

Юревич – выдающийся белорусский тренер. В то время в «Энергетике-БГУ» он занимал должность тренера по научно-методической работе. А вообще он идейный вдохновитель клуба в том виде, в котором тот сейчас находится.

Хусанова буквально вручил Юревичу агент: «Сделайте хорошего игрока». Потому что он умеет делать игроков. На постсоветском пространстве это лучший тренер по подготовке и развитию молодых футболистов», – сказал Роднeнок.