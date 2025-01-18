Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-тренер Хусанова объяснил, почему будущий защитник «Ман Сити» не попал в РПЛ

    Экс-тренер Хусанова объяснил, почему будущий защитник «Ман Сити» не попал в РПЛ

    Павел Родненок, бывший тренер центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, рассказал, как футболист сборной Узбекистана уехал в Европу, не поиграв в России.

    • «Манчестер Сити» договорился о трансфере игрока за 50 млн евро с учетом бонусов.
    • Хусанов до «Ланса» выступал за белорусский «Энергетик-БГУ». Там с ним работал Родненок.

    От российских клубов было много обращений лично ко мне. Специалисты, тренеры, агенты просили дать характеристику Хусанову. Интерес к нему был со всех сторон.

    Другое дело, что представители Хусанова приняли иной сценарий – работает в Беларуси, а когда будет готов – уезжает на Запад. Думаю, у них изначально был такой план.

    – Клубы Премьер-лиги пытались его приобрести или только справки наводили?

    – Я всех посылал к агенту, потому что я тренер, а не делец от футбола. А о чeм они говорили и почему не срослось – не в курсе.

    Новости по теме
    Хусанов подписал контракт с «Манчестер Сити» 5
    Экс-тренер Хусанова ответил, как будущий защитник «Ман Сити» оказался в Беларуси 2
    Экс-тренер Хусанова – о защитнике в «Ман Сити»: «Не завидую конкурентам – он их сожрет!» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2025 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1737192966
    Агент Хусанова переиграл всех. "*
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 