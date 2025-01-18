Экс-тренер Хусанова объяснил, почему будущий защитник «Ман Сити» не попал в РПЛ

Павел Родненок, бывший тренер центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, рассказал, как футболист сборной Узбекистана уехал в Европу, не поиграв в России.

«Манчестер Сити» договорился о трансфере игрока за 50 млн евро с учетом бонусов.

Хусанов до «Ланса» выступал за белорусский «Энергетик-БГУ». Там с ним работал Родненок.

– От российских клубов было много обращений лично ко мне. Специалисты, тренеры, агенты просили дать характеристику Хусанову. Интерес к нему был со всех сторон.

Другое дело, что представители Хусанова приняли иной сценарий – работает в Беларуси, а когда будет готов – уезжает на Запад. Думаю, у них изначально был такой план.

– Клубы Премьер-лиги пытались его приобрести или только справки наводили?

– Я всех посылал к агенту, потому что я тренер, а не делец от футбола. А о чeм они говорили и почему не срослось – не в курсе.