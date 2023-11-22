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    • С «Тоттенхэма» могут снять 10 очков за нарушения на трансфере в 2008 году

    С «Тоттенхэма» могут снять 10 очков за нарушения на трансфере в 2008 году

    «Тоттенхэму» грозят санкции из-за трансфера нападающего Джермейна Дефо в «Портсмут» в 2008 году.

    В процессе переговоров по осуществлению этого перехода лондонцы задействовали нелицензированного агента Митчелла Томаса, а также агента Стюарта Питерса, у которого не был готов контракт по правилам Футбольной ассоциации Англии.

    Когда ассоциации стало известно о допущенных нарушениях, она, в январе 2010 года, решила не применять санкций к «Тоттенхэму». Однако в том же году за аналогичные нарушения с «Лутона» было снято 10 очков.

    • Сейчас дело может быть пересмотрено. С «Тоттенхэма» могут снять 10 очков в сезоне-2023/24.
    • Также санкции грозят президенту клуба Дэниелу Леви.

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    Источник: The Times

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