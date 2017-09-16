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    Дефо забил 36-му сопернику в Премьер-лиге из 39-ти

    Встреча 5-го тура АПЛ «Борнмут»«Брайтон & Хов Альбион» завершилась победой гостей со счетом 2:1. Решающий мяч забил нападающий Джермейн Дефо.

    «Брайтон» стал 36-й командой, ворота которой 34-летний англичанин поражал в рамках Премьер-лиги. Всего форвард играл против 39-ти клубов.

    Экс-игрок сборной Англии пополнил состав «вишен» в июле, перейдя из «Сандерленда». Прежде он выступал за «Торонто», «Портсмут», «Тоттенхэм» и «Чарльтон».

    Источник: Twitter

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    16.09.2017 00:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 16 сентября 2017, 10:43

      Ему только 34? я думал уже под 40 ему, т.к. давно играет на высоко уровне! Красава!!!

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 сентября 2017, 08:50

      Много клубов прошло через АПЛ

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