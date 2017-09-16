Дефо забил 36-му сопернику в Премьер-лиге из 39-ти

Ему только 34? я думал уже под 40 ему, т.к. давно играет на высоко уровне! Красава!!!
Встреча 5-го тура АПЛ «Борнмут» – «Брайтон & Хов Альбион» завершилась победой гостей со счетом 2:1. Решающий мяч забил нападающий Джермейн Дефо.
«Брайтон» стал 36-й командой, ворота которой 34-летний англичанин поражал в рамках Премьер-лиги. Всего форвард играл против 39-ти клубов.
Экс-игрок сборной Англии пополнил состав «вишен» в июле, перейдя из «Сандерленда». Прежде он выступал за «Торонто», «Портсмут», «Тоттенхэм» и «Чарльтон».
Jermaine Defoe's goal. #BOUBRI pic.twitter.com/8q4dUXxWOC— Sadio Mané (@magicmane101) 15 сентября 2017 г.