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    Дефо — о Реднаппе: «Перед трансферами он звонил мне и говорил: «Не надо никаких медобследований, просто переходи и начинай забивать»

    Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо рассказал о дружеских отношениях с тренером Гарри Реднаппом, под руководством которого англичанин выступал в трех клубах.

    «Перед трансферами Реднапп всегда звонил мне и говорил: «Не надо никаких медобследований, просто переходи и начинай забивать. Мне он нравится. До сих пор иногда переписываемся», — сказал 34-летний Дефо.

    Дефо и Рэднапп сотрудничали в «Вест Хэме», «Тоттенхэме» (дважды) и «Портсмуте».

    За 18 лет профессиональной карьеры Дефо выиграл лишь один трофей — Кубок Англии с «Тоттенхэмом» в сезоне-2007/08.

    Источник: FourFourTwo

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    15.02.2017 16:20
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