Дефо — о Реднаппе: «Перед трансферами он звонил мне и говорил: «Не надо никаких медобследований, просто переходи и начинай забивать»

Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо рассказал о дружеских отношениях с тренером Гарри Реднаппом, под руководством которого англичанин выступал в трех клубах.

«Перед трансферами Реднапп всегда звонил мне и говорил: «Не надо никаких медобследований, просто переходи и начинай забивать. Мне он нравится. До сих пор иногда переписываемся», — сказал 34-летний Дефо.

Дефо и Рэднапп сотрудничали в «Вест Хэме», «Тоттенхэме» (дважды) и «Портсмуте».

За 18 лет профессиональной карьеры Дефо выиграл лишь один трофей — Кубок Англии с «Тоттенхэмом» в сезоне-2007/08.